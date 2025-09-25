やっかんでるわけじゃ…


夫も息子も「やってもらって当たり前」。どうして私だけ頑張らなきゃいけないの【“生きづまる”私たち〜みさとのいら立ち】

家事、育児、仕事、親の介護。気づけばすべてを背負い、自分の時間も心の余裕も失いがちな現代の女性たち。「働きたい。でも働けない」「社会に必要とされていない気がする」「どうせ私にはムリ」

そんなモヤモヤを抱えて「生きづまって」いる彼女たちの前に、ある日フッと現れるマダムスズコ。マダムの何気ないひと言が気持ちに変化をもたらして…。

求人サイトしゅふＪＯＢとレタスクラブがコラボでお送りする、それぞれの主人公に共感しつつも、自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！

【今回のエピソードは？】

毎日同じ家事の繰り返し。キラキラ輝くママ友と比べて落ち込む日々。思春期の娘とはすれ違いばかり…。専業主婦のあきほは、自分の価値を見失いかけていました。そんなある日、彼女の前に突然現れたのは…？

さぁ参りますわよ


買い物も行かなきゃ


あら？さやちゃんママ？


じゃあまた今度ゆっくり話そ！


具合…悪いの？


ママのやっかみでしょ


ママがキライなタイプだよね


そう言うけどママ今は何もしてないじゃん


私がまゆちゃんママに嫉妬してるって？


【著者プロフィール】

にゃほこ

北海道在住のイラストレーター。

レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/

ホームページ：https://www.nyahoko.com/

Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/

著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』