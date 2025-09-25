ネクスウェアは一時Ｓ高、自動自律型ドローン点検技術の実地検証を開始

ネクストウェア<4814.T>が後場動意づき、一時ストップ高まで買われた。同社はきょう午後０時１５分ごろ、ドローンを活用した次世代型の施設点検手法の確立に向けて、自動自律型ドローンの飛行制御及び撮影制御技術に関する技術プロジェクトの実地検証を開始したと発表。これが株価を刺激したようだ。



この取り組みは、主に公共インフラ、トンネル、地下設備などの点検作業における持続的かつ省人力な運用体制の構築を目指し、安定性・再現性に優れた自律飛行技術の実用化を進めるもの。検証は２５年度内の完了を目標としており、成果に基づいてサービスの本格展開の可否や適用分野の拡大について検討を進めるとしている。



出所：MINKABU PRESS