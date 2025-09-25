ＳＴＧが後場急上昇、マレーシアのアルミニウムダイカストメーカーを買収 ＳＴＧが後場急上昇、マレーシアのアルミニウムダイカストメーカーを買収

ＳＴＧ<5858.T>が後場に入り急上昇している。正午ごろ、大手グローバルメーカーを主要顧客とするアルミニウムダイカストメーカーであるマレーシアのイーキャスト・インダストリーズ社の全株式を９月２９日付で取得し子会社化すると発表したことが好感されている。



イーキャスト社は、マレーシア北部のペナン州に拠点を置き、自動車部品や電気電子機械部品など幅広い製品に対応可能な技術力を有する企業。今回の買収は、ＳＴＧのマレーシア子会社との連携により、グループ全体での柔軟な生産体制を構築し、生産能力の相互補完によって稼働率の最適化を実現するのが狙い。取得価額は２２億１７００万円。なお、２６年３月期業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS