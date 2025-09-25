

本書に登場するハンガリー生まれの亡命ユダヤ人、ナンドール・フォドールは大戦間期のヨーロッパで流行していた超自然現象の研究者でした（写真：有限会社 スタジオ・クー／PIXTA）

「嗅覚」とノスタルジアの関係

「昔はよかった」「あの頃に戻りたい」――。私たちは誰もが「ノスタルジア」を感じる。それは美しい思い出への郷愁だろうか。それとも、手の届かない過去への執着だろうか。歴史学者アグネス・アーノルド=フォースターの新刊『ノスタルジアは世界を滅ぼすのか：ある危険な感情の歴史』を、思想家の内田樹氏が読み解く。

感情は「時代」と「文脈」で姿を変える

「感情史」という歴史学の分野があることを本書で初めて知った。あって当然だと思う。





以前『痛みの歴史（Roselyne Rey, The History of Pain）』という本を読んだことがある。身体的な痛みというのはどの時代のどの地域でも同じだと思いがちだけれど、そうではないと書いてあった。

その人がどういう文脈において経験しているかで痛みの質は変わる。

ナポレオン戦争の時、片足切断手術を済ませたばかりの士官が乗ってきた馬にまたがってまた戦場に戻った逸話が紹介されていたが、たぶんおのれに託された歴史的使命感が彼の脳内に大量のドーパミンを放出して、傷の痛みを緩和したのだろう。

感情もそうだ。ある心的刺激に一対一的に対応する「客観的感情」は存在しない。どういう文脈において経験されるかで感情の輪郭も深さも意味もすべて変わる。

感情は「心理的構築物」であり、「さまざまな言語、文化、個人的体験が、『核となる』感情を多様な姿に形作る」（本書16頁）。だから、私たちが例えば「怒り」と呼んでいる感情があるけれど、私が感じている「怒り」と他の人が感じている「怒り」が同じかどうかは誰にもわからない。

本書はノスタルジアという感情についての歴史研究である。

感情は「はい、これです」と言って取り出してお見せすることができるような客観的実在ではないので、この研究はノスタルジアと呼ばれてきた感情（あるいはその名称がまだない時代に見られた似たような心的過程）とそれをめぐる言説を網羅的に羅列するだけである。

「だけである」と言っては気の毒だけれど、感情の歴史を書くにはこれ以外のやり方があるとも思えないから、これでよいのだと思う。

著者は「要するにノスタルジアって何か？」という読者の性急な問いには「いろいろな様態があります」としか答えてくれない。後は自分で考えるしかない。

でも、考えるためのヒントはまことに潤沢である。さまざまな時代のさまざまなノスタルジア事例を著者は拾える限り拾っている。この誠実さには私は深い敬意を払う。何より拾ってくる逸話がどれも面白い。

かつてノスタルジアは「病気」だった

ノスタルジアは100年ほど前までは感情ではなく病気だった。

病名を名づけたのは1688年、スイス人医師ヨハネス・ホーファー。「帰郷」を意味するギリシャ語nostosと「心の痛み」を意味するalgosを合わせて造語した。

スイス人の医師が命名者であったのは、当時スイスは傭兵をヨーロッパ各地に送り出していたが、この兵士たちがしばしば故郷を懐かしむあまり無気力、鬱、睡眠障害などを発症したからである。時には死に至る場合もあった。

その後、アフリカから新大陸に送られた奴隷たちが罹患し、植民地主義の尖兵として世界に散らばったヨーロッパ人たちが罹患し、乳児のときから乳母のもとで育てられた子どもたちが罹患し、機関車や自動車や飛行機で遠距離旅行が可能になった旅する人たちが罹患した。

病気として扱われたのはその頃までで、その後は映画や音楽やコマーシャルやアミューズメントパークの素材として巨大な市場を生み出し、最後は毒性の強い政治文化の土壌になったことはご案内の通りである。

本書はノスタルジアが病気として治療の対象だった時代から始まって、消費行動や政治的判断をコントロールする感情になるまでの歴史的変遷のあとをたどっている。

その中で著者アーノルド＝フォースターが丹念に描いている人がいる。ナンドール・フォドールという「作家、ジャーナリスト、幽霊ハンター、精神分析家」である。

ハンガリー生まれの亡命ユダヤ人であったフォドールは大戦間期のヨーロッパで流行していた超自然現象の研究者だった。

幽霊クラブ、ロンドン心霊協会、妖精研究会に入会し、マン島に出たポルターガイスト（100年前のインドから転生してきたマングースのジェフという霊）についてフィールドワークを行った。

フォドール自身は幽霊を信じていなかった。「興味があったのは超自然現象と精神異常が交わる部分のほうで、ポルターガイストは感情障害が表出したものだと考えていた」（147頁）、彼は「マングースのジェフ」はその家の10代の娘が想像で創り出したものだと診断した。

そして、ノスタルジアとポルターガイストの共通点に気づいた。

「ノスタルジアは子供や思春期の若者によく見られ、ポルターガイストも彼らが気づくことが多い。そしてどちらも生活や場所の急な変化に対する反応であり、一種の精神障害だった。過剰なノスタルジアを治療せずに放置すれば、偏執的かつ強迫的な精神状態に発展し、患者を強い精神的苦痛と長引くうつに陥らせる」（148−149頁）

ノスタルジアに囚われた人たちは「かつて存在した何かに回帰しようとしていた」（150頁）。そして、最も遠い「故郷」である「子宮に回帰したいという潜在的な願望の表れである」というのがフォドールの診断であった（！）。彼は「出生前心理学」という学問を提案した。

「妊婦はまだ生まれていない我が子の身体と心にテレパシーで意思疎通ができると彼は信じていた。（…）したがって、人の感情的な幸福、安心、満足は、子宮にいるときの経験に深い影響を受ける」（150頁）

ノスタルジアは「根源的願望」だった

ノスタルジアは子宮回帰志向がもたらすネガティブな病態であるとフォドールは考えた。

ベッドの中で身体を丸めて寝る人も、長風呂をする人も、温かい海中で長い時間泳ぐ人も、温室好きも、ガーデニングに凝る人も、みな子宮回帰欲望に駆動されている。

子宮内の赤ん坊は「熱帯の生物」であり、出産の瞬間にこの世の寒さに衝撃を受けて、湿度の高い熱帯で暮らすことを夢見て生涯を送る。なんという想像力豊かな精神分析家であろうか。

フォドールによればターザン映画もダイビングも熱帯へのあこがれも孤独壁も極右政治への熱狂もすべての裏には「生まれる前の時間と場所の記憶（ひいてはノスタルジア）があった。（…）それは自分が元いた場所に帰りたいという深く根ざす、根源的といってよい願望だった」（152頁）

フォドールの話はこれで終わるのだけれど、著者がかなりの紙数を割いて（いささか皮肉な筆致ではあったが）彼の主張を細かく紹介したのは、たぶん「この人、面白いこと言うなあ」と思ったからだろう。私もそう思った。

ノスタルジアは「我執」である

ノスタルジアはたしかに退行的な心的過程である。成長して、外に出て、「寒い」世界と向き合うことを拒否するのだから。

それを「母親に対する無意識な執着と子供時代の理想化」と言うこともできるだろう。「それはさらにいえば自分自身に対する執着である（…）その狂信が一種の自己陶酔的で自己愛的な狂気を引き起こす場合がある」（154頁）

私はこの箇所につい赤鉛筆で線を引いてしまった。なるほど。ノスタルジアというのは「自分自身に対する執着」、仏教用語で言えば「我執」のことなのか。これは面白い解釈だ。この理路なら私にもよくわかる。

我執とは自分自身に釘付けになったまま、成長を拒否することである。「ほんとうの自分」がどこかにあり、それを見つけ出して、そこに腰を据えたら、あとは一生「そのまま」でよいというのが「アイデンティティの物語」である。近代の欧米で支配的になった自己についての一つの「お話」である。

日本でも20世紀の終わりから「自分さがしの旅」というようなことを教育行政が言い出した。そして、この30年ほどの間に瞬くうちに欧米的なこの「アイデンティティの物語」が支配的なイデオロギーになった。

その期間がそのまま「失われた30年」に相当し、その「アイデンティティの物語」の流れの末に「大日本帝国」に回帰する歴史修正主義者たちが登場してきたわけである。たぶんフォドールならこれらをまとめてノスタルジアの病態と解釈するだろう。

著者はフォドールについて総括的にこう書いている。

「世界を股にかけ、生地から遠く離れた場所を家としてきたフォドールは、過剰な愛国心や政治的孤立主義を好意的に見る気にはなれなかった。第二次世界大戦を生き抜いた多くの人々と同様に、彼はあまりに視野の狭いナショナリズムのいまわしい結果を目撃していた。そしてナショナリズムには、幼年期と家族の幻想から離れきれない人々のノスタルジア傾向が加担していると考えた。彼の見るところ、ファシズムとは変化に抵抗する社会の意図せざる産物だった」（155頁）

フォドールはコスモポリタンで、高学歴で、都市生活者だった。著者はこれらの条件が彼のようなタイプの知識人を「庶民や労働者階級、特に田舎や小さな町に暮らす人々に対してかなり見下した考え」（156頁）に導くのではないかと推理している。

つまり、ノスタルジアに耐性のある個体とない個体があったとしても（それは出生前心理によってというよりは）生育後の環境や階層と相関するということである。

そうだろうと私も思う。そして、「田舎や小さな町に暮らす人々」の方が自分の起源について執着が強いというのもその通りだろうと思う。

「小さな町」という文字列を見たときに、私はクラーク・ケント＝スーパーマンの出身地のことを思い出した。彼は惑星クリプトンから打ち出された宇宙船で「小さな町（Small ville）」の郊外のケント夫妻の農場に着陸したのであった。

スーパーマンはもう存在しない彼の故郷の星のことばかり考えており、その星の破片に触れるだけでそのスーパーパワーを失ってしまう。

そうか。わかった。スーパーマンがアメリカ人にとっての国民的ヒーローであり続けているのは、彼が「小さな町」の出身者の田舎者であるばかりか、もう存在しない故郷に病的なノスタルジアを感じている「病人」だからなのか。なるほど、そうだったのか。

こんなところで私が一人で得心していても仕方がないけれど、この本はそういう本なのだ。読んでいるうちにふと「これに似た話を知っている」という気になるのである。だから読者のみなさんもそういう読み方をされたらよいと思う。

ノスタルジアがマーケティングに利用される時

寄り道をしていると、中身を紹介し切れないうちに紙数が尽きそうなので後は少し駆け足でご紹介する。

このあと1970年代以降にノスタルジアがどのように消費者の消費欲望を喚起したのかについてマーケティング的にたいへん興味深いエピソードが続く。私が読んでびっくりしたのはイギリスでナチスグッズが流行したという話。

「ゲシュタポのバッジ、ナチス親衛隊の短剣、捕虜収容所看守の腕章が、通販やイギリス中のアンティーク店とミリタリーショップの店頭で販売された」（179頁）

それから食べ物。「今はすたれた、健康に良いとされる昔の食べ物」（165頁）への執着。この「『黄金時代』の食生活は、現代の『添加物まみれの加工食品』と頻繁に比較された」（165頁）。

それを読んでイタリアでマクドナルドのローマ出店に反対して「スローフード」運動が起こったことを私は思い出した（また脇道に逸れた）。イタリアの産物だけを食材にし、イタリア伝統のレシピで作られた食事を食べようという運動である。

同じ運動が1930年代のドイツでもあった。こちらは「外国から輸入した食材は決して使わない」という極端なものだった。精白されていない玄麦パンを食べ、バナナもコーヒーも摂らず、ゲルマンの血の純潔を守ろうというのである。この運動はそのままナチズムに吸収された。

「過去」ではなく「現在」の不安

それから音楽のノスタルジア。これは私自身がそうだから身につまされる。

「ザ・ビーチ・ボーイズは1970年代のほうがスターとしてビッグな存在になった。彼らは単に愛された音楽スタイルだけでなく、今よりもよく見える少し前の時代を象徴するようになっていた」（167頁）

これはその通りだ。ブライアン・ウィルソンがグループを離れた後を埋めたブルース・ジョンストンの作曲した『ディズニー・ガール（1957）』はこの時期の最高傑作だが、タイトルにあるように1957年のアイゼンハウアー時代のアメリカの「小さな町」の黄金時代を切々と回顧している。わずか14年前なのに。

映画もそうだ。

『追憶』、『華麗なるギャツビー』、『スティング』、『アメリカン・グラフィティ』というような「黄金時代のアメリカ」を回顧するタイプの物語が欧米でも（そして日本でも）1970年代に選好された。いったい何が起きたのだろうか。

70年代の英国は「暗黒の10年」と呼ばれたほどに落ち目だった（日本と似ている。日本は「暗黒」の期間がその3倍続いているが）。著者はこれを「帝国としての力の衰退に対する一般の不満を反映していた」（183頁）と総括している。問題は過去にあるのではなく、現在にあるのだ。

「ノスタルジアが語っているのは過去の現実よりも現在、現在の気分と不安である。（…）若かった頃の経験にノスタルジアを覚えるきっかけとなるのは現在の状況である。引き金となるのは現在なのだ」（185頁）

それは「現在の恐怖、不満、不安、あるいは不確かさにほかならない」（186頁）。私もこの仮説に同意の一票を投じる。

ノスタルジアは「自分が誰であり、何に従事し、（…）どこに向かうのかについての意識」（188頁）に深く関係している。「アイデンティティを構築し、維持し、再構築する終わりのない作業」（188頁）のための手段の一つなのだ。

私たちの前にある「生の現実」は混乱していて、無秩序で、意味不明である。アイデンティティを維持しようとしたら、どこか「投錨」できるところが必要だ。

私たちがアイデンティティを投錨できるのは個人的経験ではない。公共的なものである。過去に人々が共有していた平穏で安定的な共同幻想なら揺れ動くアイデンティティをしっかり保持してくれそうである。

広告に利用された「懐かしさ」

だから1970年にノスタルジアはビッグビジネスになった。

消費者たちに「商品との感傷的な絆」を形成することにこの時代の広告代理店は高度の技術を発揮した。「視聴者に子供時代の記憶を喚起しようとするのは70年代から80年代にかけての常套手段だった」（198頁）

そして、「遠い夏、母が飲ませてくれたのを思い出す」というタイプのコピーが怒涛のようにメディアを埋め尽くした。それは「ある商品は品質を保ち、周りの世界が移り変わっても同じままで安心、という考えが、この時代の広告に一貫して流れるテーマだった」（199頁）

でも、2000年代に入ってノスタルジアの様態が少し変わった。

英国においては、それは回顧される過去から革命的な60年代の記憶（公民権運動と学生運動とヒッピー・ムーブメントとウッドストックの記憶）が拭い去れていて、もっと以前の1940年代にまでノスタルジアの「投錨点」が遡行したことである。

Keep Calm and Carry On 「平常心を失わず、いつもの生活を続けろ」というのは戦時下、ドイツのV2の爆撃にさらされていた英国市民の士気を鼓舞するための標語だが、このポスターが2000年代に入って売れ始めた。

「戦時下の人々が示したとされる1940年代的なイギリス人の不屈の精神、平然としたふるまい、自制心、気丈さを思い出させた」（206頁）からである。

これは現実の政府の緊縮政策の歴史的意義を思い出させる効果があった。支出を控え、禁欲し、不自由に耐えることが美徳とされた時代に英国市民たちを連れ戻す効果があった。

人々がノスタルジアの投錨点をどこに求めるか、それは政治的に操作可能なのだ。それを学んだことでノスタルジアは消費行動から政治行動に活動範囲を拡大することになる。危険な兆候だ。

「21世紀の最初の数十年間に、世界中の政治指導者は昔に戻すと繰り返し約束してきた」（255頁）。ある世論調査では、「ヨーロッパ人の67パーセントが世界は昔のほうが良かったと考えていた」（257頁）のだから当然だろう。

この調査ではノスタルジアを感じている人たちの53パーセントが自分は「政治的に右寄り」だと思っており、「移民とEUについて批判的な傾向」を示し、「78パーセントが最近の自国への移民は社会になじもうとしたがらないと考え、53パーセントは移民が『元からいる国民（ネイティブ）』の仕事を奪っていると信じていた。（…）またノスタルジアを感じている人のほうが失業率が高く、労働者階級を自認していた」（258頁）。

ノスタルジアは右派だけの専有物ではない

日本でも世論調査をしたら、たぶん同じことが起きるだろう。

その時に「政治的に右寄り」の人たちがノスタルジアの投錨点に選ぶのはたぶん大日本帝国の絶頂期だった昭和元年から17年までだと思う。

治安維持法があり、関東大震災での朝鮮人虐殺があり、満州事変があった時代にアイデンティティを持ち、「あの頃はよかった。あれでよかった」と思う人たちは、それによって現在の不安や不満を解消しようとしているのだろう。

英国ではブレグジットの半年前に行われた世論調査で「イギリス国民の44パーセントがイギリスの植民地主義の歴史を誇りに思い、43パーセントが大英帝国は良いものだったと考えている」（260頁）という結果が出た。

アメリカでも事情は同じだ。ドナルド・トランプの支持層とノスタルジアの強度の間には相関が認められる。（261頁）それも当然で、1959年の選挙の時に英国保守党が採用したスローガンは「Make Britain Great Again」だったのだから。

America Firstというスローガンもトランピストの創案ではない。初出は大戦間期の米国内の「親独・反戦」派（America First Committee）が採用したもので、この運動のリーダーは大西洋単独飛行で知られたチャールズ・リンドバーグだった。彼は孤立主義に基づき、ドイツと中立条約を結ぶことを主張したのである。

だが、ノスタルジアは右派だけの専有物ではない。左派も時にはノスタルジックになる。

パリ・コミューンを革命の原点として懐かしむふるまいがそうだ。ユーゴスラビアはコミンフォルムから追放された後、労働者の自主管理による分権的な共同体を通じた「純粋な社会主義」を目指した。「一つが約1万人で構成されるこの生活共同体は、国家ではなく国民の政治的ニーズと権利にしたがって統治されることになっていた」（269頁）

東欧やロシアではかつての社会主義体制にノスタルジアを感じる人が多い。

ウクライナとベラルーシでは「社会主義経済体制を肯定的に評価」する国民がそれぞれ90パーセントと78パーセントだった。「1989年が遠ざかるほど、共産主義だった過去の経済的安定と平等に対するノスタルジアは増えた」（271頁）のである。ロシアでは66パーセントの市民がソ連崩壊を惜しんでいる。

ロシアでは鎌と槌のイラストをロゴにしたテレビチャンネル「ノスタルジヤ」が2004年に開局した。ここはソ連時代の放送をそのまま再放送している。当時のニュースや天気予報（！）までそのままに。

ドイツでも事情は同じで、東ドイツ時代のテレビ放送がDVDで販売され、国民車だったヴァルトブルクとトラバントも再発売されている。

英国ではNHS（国民保険サービス）に対するノスタルジアが「左派のノスタルジア」の代表例である。NHSは「単なる医療サービス以上の存在で、国のアイデンティティの中心、国民と国家の主要な交流の場であり、単体でイギリス最大の雇用主」（279頁）であり、「イギリス人にとって宗教に最も近いもの」（279頁）だそうである。

いずれも過去の社会主義的な政策が施行されていた時代は（貧しかったかもしれないけれど）公平性と平等性が配慮されていたことを回顧している。

脳を活性化させる「嗅覚」ノスタルジア

ほんとうにもう紙数がないので、あとはさらに駆け足。

私たちは過去の記憶を現在の事情に合わせて改変する。これは誰でも知っている。現在の自分の感情や考え方と整合するように、それを補強するように私たちは過去をそのつど書き換える。私たちが過去のある時点にノスタルジアを感じるのは「それは自分が好きで楽しかったことを選択的に思い出しているにすぎない」（297頁）。

でも、興味深い科学的事実がある。それは「ノスタルジアが経験されるたびに、脳の一部が活性化している」（298頁）という事実である。「ノスタルジアが感じられるときにはドーパミンが海馬に放出されており、それによって特定の記憶や出来事を思い出す能力が向上することが示唆された」（299頁）のだそうである。

きっかけになる入力は「嗅覚」が「視覚」より強力だということもこの時期に発見された。「ある匂いを一瞬かぐだけで、大人を幼年時代に戻らせることができた」（300頁）。それは「匂いに関わる脳の領域――嗅球――は記憶を担当する他の領域の近くにある」（300−301頁）からである。

臨床的な実験からわかったことは、ノスタルジアは人を悲しい気持ちから救い出す効果があるということである。

「ノスタルジアが引き起こされると、孤独感がやわらぎ、死の恐怖が薄れる場合がある」（305頁）のなら、「感情的に孤立していて不満を感じている人にとって、ノスタルジアは意味と目的意識を作るツールとして使うことができる」（305頁）。

ノスタルジアが「楽観性を引き上げ、意欲を刺激し、創造力を豊かにする」（306−307頁）なら「現在から目を背ける現実逃避どころか、ノスタルジアは到達可能な未来を示してくれる」（307頁）ことになる。

ノスタルジアは現在では認知症の高齢者に対する介入として日常的に利用されている。

それだけではない。組織論としても利用されている。「大きな組織や産業が抱える最たる課題の一つは、人々に私利私欲を抑えて集団の利益に尽くしてもらうことだ。個人的ノスタルジアは人に社会的関係を思い出させてつながりの感情を育むことができるので、自分が働く組織全体や同僚のためになる行動を進んでしようという気にさせると期待される」（312頁）。

私たちは自分たちの属する組織の「創立何周年」行事をこまめに行うけれど、それはノスタルジアが「つながりの感情」を強化することを経験的に知っているからである。

ノスタルジアは未来を拓くツールでもある

ノスタルジアの「右派」的な政治的利用が目立つせいで、私たちはノスタルジアの退行的・反動的な効果ばかりに目をやるけれども、「ノスタルジアそのものは、退行一辺倒ではなく、急進的にも改革的にもなりうる」（330頁）。著者はそう結論している。

ノスタルジアは「感情的なツール」なのである。ただ、効果がきわめて劇的なので、その取り扱いには慎重を期すことが必要だ。私はこの著者アーノルド＝フォースターの結論に全幅の賛意を表する。

この本はとてもよく書けていると思う。読んでいて「ここはちょっと言い過ぎでは」とか「論理の飛躍がある」と思った箇所が一つもない。それだけ著者の知的抑制が利いているということである。「感情の歴史」を書くためには書き手自身が感情的に成熟していることが必須の条件であるなら、これは大人にしか書けない研究書である。

（内田 樹 ： 思想家、武道家、神戸女学院大学名誉教授）