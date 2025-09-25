映画『（LOVE SONG）』の公式Instagramが更新され、Snow Manの向井康二、森崎ウィン、及川光博、齊藤京子らの集合ショットが披露された。

【写真】W主演の向井康二＆森崎ウィンを中心にした映画『（LOVE SONG）』キャストの仲良し集合ショット

■日タイ合同制作の映画『（LOVE SONG）』ジャパンプレミアが開催

10月31日に公開される向井＆森崎W主演の日タイ合同制作の映画『（LOVE SONG）』。公開に先駆けて、9月24日に都内でジャパンプレミアが開催され、向井、森崎の他に及川光博、齊藤京子、藤原大祐、逢見亮太、チャンプ・ウィラーチット・トンジラー監督が登壇した。

本投稿は、主演の向井と森崎が前列でイスに座り、後列に逢見、藤原、及川、齊藤が並んだ集合ショットを公開。全員で顔を寄せ合い、和やかな笑顔を浮かべている。

SNSには「チームワークの良さが伝わってくる！」「仲良しでうらやましい」「みなさん楽しそう」「康二くんウィンくんはもちろん皆さん魅力的です」と様々なコメントが集まっている。

■齊藤京子はノースリーブの白ワンピ姿で登場

また、齊藤京子は自身のInstagramを更新し、ジャパンプレミアのオフショットを公開。「映画『（LOVE SONG）』ジャパンプレミアありがとうございました 10月31日（金）公開です。おたのしみに」とコメント。ノースリーブの白いエレガントなワンピース姿を披露した。