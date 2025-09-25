日向坂46五期生のグラビアが毎日公開される「五期生のぽかぽか写真館」2人目のメンバーは鶴崎仁香
日向坂46五期生のグラビアが毎日ひとりずつ掲載されていく新コンテンツ「五期生のぽかぽか写真館」。2日目となる9月25日に、鶴崎仁香の撮り下ろしグラビアが公開となった。
■五期生楽曲「空飛ぶ車」MVにも出演
「五期生のぽかぽか写真館」に、松尾桜に続く2人目のメンバーとして鶴崎仁香が登場。日向坂46の15thシングル「お願いバッハ！」共通カップリング五期生曲「空飛ぶ車」MVでのフレッシュなパフォーマンスにも注目だ。
なお、日向坂46五期生は、11月8日から11月30日にかけて東京・東急歌舞伎町タワーのTHEATER MILANO-Zaにて開催される、乃木坂46六期生、櫻坂46四期生、日向坂46五期生によるライブ公演『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』に出演する。
さらに、同施設9Fの109シネマズプレミアム新宿をはじめ、全国の109シネマズにてライブビューイングの実施も決定。詳細については公式サイトで確認しよう。
■リリース情報
2025.09.17 ON SALE
SINGLE「お願いバッハ！」
■イベント情報
『新参者 二〇二五in TOKYU KABUKICHO TOWER』
11/08（土）～11/30（日）東京・東急歌舞伎町タワー THEATER MILANO-Za
出演：乃木坂46六期生、櫻坂46四期生、日向坂46五期生
■関連リンク
「五期生のぽかぽか写真館」
https://www.hinatazaka46.com/5th_photo/
『新参者 二〇二五in TOKYU KABUKICHO TOWER』の詳細はこちら
https://www.hinatazaka46.com/s/official/news/detail/E00736
日向坂46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com/