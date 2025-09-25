SixTONES¤¬¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¡ÈÎØ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÌ¾Ð¤¹¤ë»£±Æ¹ç´Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦SixTONES¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡×¡ÖµÙ·ÆÃæ¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×
Storm FILM¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ðー6¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÌ¾Ð¤¹¤ëSixTONES¡¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡ß¥Ø¥½½Ð¤·¡ß¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥®¥ã¥ë¤ËÊ±¤·¤¿¹âÃÏÍ¥¸ã¤âÏÃÂê¡¿¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡Ù#6Í½¹ð±ÇÁü
¢£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎSixTONES¡£¹âÃÏÍ¥¸ã¤Ï¥¸¥§¥·ー¤ò¸«¤ÆÇú¾Ð
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢SixTONES¤¬ËèÏÃ¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡Ù#6¡Ê9·î26Æü¤è¤êPrime Video¤ÇÇÛ¿®¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡ÖÄ¹»þ´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤¿¥³¥ó¥È»£±Æ¡£»£±Æ¹ç´Ö¤ÎSixTONES¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¹ー¥Ä¤ä¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µþËÜÂç²æ¡¢ÅÄÃæ¼ù¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢¥¸¥§¥·ー¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÏÓ¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¼«Á³ÂÎ¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¹âÃÏ¤Ï¥¸¥§¥·ー¤Î¤Û¤¦¤ò¸«¤ÆÇú¾Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö³§¤Ç¤ª³¨ÉÁ¤¤·¤¿¤êÃÌ¾Ð¤·¤¿¤êÏÂµ¤é½¡¹¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦SixTONES¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡×¡Ö¤É¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤éÈà¤é¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¤³¤Î¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¿¤ÀÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ËÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³ー¤Á¤Î¾Ð´é¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç²æ¤µ¤óµÓ¤Ê¤Ã¤¬¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¸¥§¥·ー¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖµÙ·ÆÃæ¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë6¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£