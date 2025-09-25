13時の日経平均は98円高の4万5728円、ＳＢＧが67.87円押し上げ 13時の日経平均は98円高の4万5728円、ＳＢＧが67.87円押し上げ

25日13時現在の日経平均株価は前日比98.13円（0.22％）高の4万5728.44円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は942、値下がりは581、変わらずは90と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を67.87円押し上げている。次いで東エレク <8035>が54.70円、リクルート <6098>が23.60円、ソニーＧ <6758>が21.27円、ＴＤＫ <6762>が10.64円と続く。



マイナス寄与度は83.74円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が23.5円、テルモ <4543>が16.07円、中外薬 <4519>が14.38円、ＫＤＤＩ <9433>が10.53円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、電気・ガス、その他金融と続く。値下がり上位には精密機器、保険、医薬品が並んでいる。



※13時0分1秒時点



株探ニュース

