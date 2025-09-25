Image: LUMILINK

ポケットに入れるものを減らしたい。でも必要なカードは持ち歩かなければならない。この矛盾を解決してくれカードケースが、「Grow Wallet」です。

MagSafeで変わる持ち物管理

Grow Walletは、MagSafe対応でiPhoneにピタッとくっつく設計。最大15枚ものカードを収納できるのに、見た目はスリムそのもの。

Image: LUMILINK

スマホと財布を一元管理できるので、朝の準備で「財布どこだっけ？」と探す時間がゼロに。スマホを手に取れば、自動的にカードも一緒についてくる。出かけるときの持ち物チェックが、劇的にシンプルになりそうです。

地味に活躍するスタンド機能

意外と活躍する機会が多いのが「スタンド機能」。スマホを取り付けたままスタンド部分を立てられるので、オンライン会議や動画視聴が捗ります。

Image: LUMILINK

本当の「手ぶら」が実現する日

Image: LUMILINK

RFID遮蔽機能でスキミング対策もバッチリ。セキュリティ面でも安心して使えそうです。

正直、「スマホケース一体型の財布」って今までもありましたが、15枚も入って、なおかつスリムなデザインというのは珍しい。これなら本当に、ポケットの中身をスマホだけにできるかもしれません。

ミニマルな暮らしを目指している方、毎朝の持ち物チェックに疲れた方は、チェックしてみる価値がありそうです。

Image: LUMILINK

