Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡×ºÇ½ª²ó¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é23Ç¯´Ö¡È¸áÁ°¤Î´é¡ÉÂ´¶È¡¡ÌîÂ¼Ë®´Ý¥¢¥Ê¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡×
¡¡¸µÊ¸²½ÊüÁ÷¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÌîÂ¼Ë®´Ý¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê68¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤¬25Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢23Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÌîÂ¼¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£Æü¤Ç¡Ø¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡Ù¤Î·î¡ÁÌÚÈÇ¤Ï¤ª¤·¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥á¡¼¥ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡£¡×¡£ÌÚÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆâÆ£¹ä»Ö¡¢Æ±¶É¤Î¹ÃÈåºÌ²Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿ÌîÂ¼¥¢¥Ê¡£Ê¿Æü¥ï¥¤¥É¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡ÖÊ¿Æü¥ï¥¤¥É¤Î°ìÈÖºÇ¸å¤ËÆâÆ£¹ä»Ö¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤â¹ÃÈå¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÊüÁ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÃÈå¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÓË°ö¤òÏ³¤é¤¹Ãæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¿ÍÀ¸ÊÙ¶¯¤À¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢½Ð²ñ¤¤¤ÏÊõÊª¤À¤Ã¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îºâ»º¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¤É¤ó¤É¤óµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡23Ç¯´Ö¡¢Æ±¶É¤Î¡È¸áÁ°¤Î´é¡É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÅÓÃæ¤Ç´µ¤¤¡¢ÉÂ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆµÙ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Íê¤ê¤Ã¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¤âºÙ¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æº£¸å¤È¤â¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¥¢¥Ê¤Ï2002Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡ÖÌîÂ¼Ë®´Ý¤Î¤´¤¤²¤ó¡ªÆó½Å´Ý¡ý¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¥ï¥¤¥É¤´¤¼¤ó¤µ¤Þ¡Á¡×¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶Ë¡×¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡×¤ÈÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢23Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±¶É¸áÁ°¤Î´é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£5·î¤ËÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢Éüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¥¢¥Ê¤Ï8·î25Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡Ö»äÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤º¤Ã¤È¸áÁ°Ãæ¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¤ÎÄ«¥ï¥¤¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ20²¿Ç¯´Ö¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤Ã¤ÈÂ´¶È¡×¤ÈÈÖÁÈ½ªÎ»¤òÊó¹ð¡£ÌîÂ¼¥¢¥Ê¤Ï10·î5Æü¤«¤é¡ÖÌîÂ¼¤¯¤Ë¤Þ¤ë¡¡ÆüÍË¤°¤é¤¤¤Ï¡Ä¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦00¡Á4¡¦00¡Ë¤ò¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¿·ÈÖÁÈ¤Î½é²ó¤Î¥²¥¹¥È¤¬ÆâÆ£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£