佐藤健、“活動休止”Perfume＆城田優との5ショット公開「あなたたちと同じ時代を生きられてよかった！」
俳優の佐藤健（36）が25日、自身のインスタグラムを更新。21日に年内での活動休止（コールドスリープ）を発表したテクノポップユニット・Perfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち）の3人と、俳優の城田優（39）との5ショット写真を披露した。
【写真】「みんな輝いてる、素敵」Perfume＆城田優との5ショットを披露した佐藤健
22日、23日に東京ドームで開催されたPerfumeの公演『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』を観覧したとみられ、投稿では「あなたたちと同じ時代を生きられてよかった！」とのコメントとともに、会場内で撮影されたとみられる写真をアップした。
この投稿にファンからは「わぁー やっぱりPerfume東京ドーム行ってたんですねー!!みんな素敵」「めっちゃ素敵なお写真」「みんな輝いてる、素敵」「健さんのお花に仲間への想いを感じました」「このコメントで泣けちゃいます」「推しと推しの交流尊い」「いい関係が長く続いているって…幸せですよね〜」「皆さん合わせたみたいに白黒の衣装 素敵です！」などの反響が寄せられている。
