¼ÆÅÄÍý·Ã¡¡¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¡È¹±Îã°û¤ß²ñ¡É¤Ï¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¡Ö¹õ¤¤Éþ¡×¡¡10Âå¤«¤éÃÎ¤ëÅçºêÏÂ²Î»Ò¤â»²²Ã
¡¡½÷Í¥¤Î¼ÆÅÄÍý·Ã¡Ê66¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¡¦ÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅçºêÏÂ²Î»Ò¡Ê52¡Ë¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åçºê¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤ÈÏÂ²Î»Ò¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤É¤Ã¤Á¤«1¿Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤â¤¦Ä¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦Åçºê¤Ë¡¢¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÅçºê¤¬¡Ë16¡¢»ä¤¬28¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅçºê¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¥ª¥Ð¥µ¥ó¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÊªÉ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö¶á½ê¤Î¿Í¤«¿ÆÀÌ¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤³¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡ÈË¡»ö¤Î²ñ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÅçºê¤é¤ÈÄê´üÅª¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¿ÆÀÌÆ±»Î¤Î¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê²ñ¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎË¡»ö¤Î¤è¤¦¤Ê°û¤ß²ñ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åçºê¤Ï¡Ö¡Ê¼«¿È¤Ï¡Ë¡È¿ÆÀÌ¤ÎÏÂ²Î¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¡¢¿ÆÀÌ¤Î¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ï¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤µ¤ó¤È¡¢¤¢¤È¤Ä¤Ã¤Á¡¼¡ÊÅÚÅÄ¹¸Ç·¡Ë¡×¤È²òÀâ¡£¼ÆÅÄ¤Ï¡ÖÀ¨¤¯Ë¡»ö¤Ý¤¤¤Î¤è¡£¹õ¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¡¢²¿Ç¯¤«¤Ë1²ó°û¤ß²ñ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡ÈºÇ¶á¤É¤¦¡¢²ñ¼Ò¡©¡É¤È¤«¤µ¡¢¡È¹¸¤Á¤ã¤ó»Ò¤É¤â²¿¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡É¤È¤«¤Î²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£