マッハで飛ぶ飛行機、実現するんだなあ。

超音速衝撃波を燃焼に利用するという、画期的な設計を採用することで、航空機は音速の最大6倍で飛行することが可能になります。Venus Aerospaceは、世界で初めて高推力回転デトネーションロケットエンジン（RDRE）の開発と試験を行い、2025年ギズモード・サイエンスフェアの受賞者に選出されました。

課題

数十年前から科学者たちはロケットエンジンの爆発（デトネーション）を利用した推進力について研究してきましたが、実際のところ、実験室の外で機能するのでしょうか。これがロケット推進技術の突破口となり、より効率的な宇宙飛行への新たな道を切り開くものとなるのでしょうか？

結論

2020年にある夫婦が設立したVenus Aerospace社が、2025年初めにロケットエンジンの初試験飛行に成功しました。これは高速飛行技術にとって大きなマイルストーンとなり、世界は商業用極超音飛行の実現に向けて前進したのです。

ヒューストンを拠点とするこちらのスタートアップ企業は5月14日、自作の小型ロケットのエンジンに点火。ニューメキシコ砂漠上空1,340メートルまで打ち上げ、歴史に名を刻みました。

「試験台の上にあるエンジンが轟音をあげながら必要な動作をすべてこなす姿も素晴らしいですが、実際にそれを飛ばすとなると、それは全く別物です」と、Venus Aerospaceの共同創業者兼CEOであるサシー・ダグルビー氏は語ります。「4年間の夢が実現しました。打ち上げは完璧、これ以上ないほど素晴らしいものでした」

エンジンは7秒間燃焼し、2,000ポンド（約907キログラム）の推力を発生させることに成功。ロケットは最大で時速約616キロメートル（音速の約半分）まで加速しました。ロケットは約30秒間飛行した後、パラシュートで降下しました。

高推力回転デトネーションロケットエンジン （RDRE）は、燃焼室内で高圧の推進剤と酸化剤を混合し、一連のデトネーション（爆発）によって推進力を生み出します。従来のロケットエンジンの推進力が排気によって発生する一方、RDREは衝撃波によって推進力を得ます。「推進剤1滴あたり、より多くのエネルギーを抽出できることから、効率的な燃焼を実現しています」とダグルビー氏は説明しています。

デトネーションエンジンに可動部品はなく、燃料と酸化剤の結合によって燃焼が起こり、そこで生まれた超音速波が軸を中心に回転しながら圧力を生み出します。科学者の間でRDRE理論が初めて提唱され、回転デトネーション波の実験研究が行われたのは1960年代のこと。今日では、3Dプリンターなどの新技術によって、RDREは理論から現実へと進化しました。

RDRE開発がすすめられた理由

約7年前、ダグルビー氏と夫は日本の横須賀に住んでいました。ある日曜日の午後、夫婦はサシーの祖母の誕生日に南カリフォルニアへ帰るか、また13時間もの長時間フライトに娘たちを同行させるかどうか、について話し合っていました。

「休暇の過ごし方」から始まった何気ない会話のなかで、アンドリュー・ダグルビー氏は理論上1時間で故郷へ帰れるロケットエンジンのアイデアを持ち出しました。それが、画期的なスタートアップ誕生のきっかけとなったのです。「その時は文字通り彼を笑ってしまいましたが、その3カ月後にはロケットエンジンを実際に飛ばしたのです」とダグルビー氏は言います。

1年後、二人は小型人工衛星の打ち上げを手掛けるヴァージン・オービット社に勤務しており、そのエンジニアたちがRDREを学術レベルでテストしていました。2020年4月、Combustion and Flame誌に掲載された論文で、RDREにおける連続デトネーションの実験的証拠が提示され、上段ロケットへの応用の可能性が示されました。

「ともに仕事をしてきた、頭脳明晰で素晴らしい仲間を見渡し、きっとこのエンジンに注目し、商品化したがる人が現れるだろうと思いました」とダグルビー氏は振り返ります。「そして、それが自分たちだと気づいたのです」

夫妻はパンデミックの最中に会社を離れ、デトネーションロケット開発というアイデアを追求することになりました。「世界で最も効率的で再利用可能な極超音速エンジンの開発」を目指して2020年にヴィーナス・エアロスペース社を設立。同社はこれまでに8000万ドル以上の資金調達に成功しています。

彼らが成功している理由

この10年間でロケットにかかわる企業の数は急増しました。それまでほんの一握りの有名企業しかいなかったのが、世界中で数百ものスタートアップ企業が参加する一大市場へと成長したのです。現在、ロケット産業は急成長中で、再利用可能なロケットと低コストのミッションによって、かつてないほど容易に軌道へアクセスできるようになっています。しかし、ロケットエンジンの効率性については、横ばいの状態が続いています。

ヴィーナス・エアロスペース社のRDREは、従来のロケットエンジンよりも15%高い効率性を実現するように設計されています。

「参考までに、現在SpaceXが使用しているエンジンは、50年以上前にアポロ計画で打ち上げに使用したサターンVエンジンよりも、わずか2%程度しか効率が向上していません」とダグルビー氏は言います。

ヴィーナス・エアロスペース社によると、ロケットエンジンの効率向上は、燃料消費量の削減、出力増大、積載量増加、そして航続距離の延長を意味します。この技術は、極超音速航空機の高速移動を実現する可能性も秘めています。

「極超音速」とは、マッハ5（音速）以上の速度で飛行可能な航空機を指します。この速度であれば、東京を離陸した飛行機が1時間でロサンゼルスに着陸できる計算に。

「デトネーションエンジンとラムジェットエンジンを組み合わせたシステムは、高速飛行にとって究極の目標です」とダグルビー氏は語ります。「可動部品のない単一エンジンで、離陸からマッハ4〜マッハ5まで到達できます。それが私たちの究極の夢です」

今後の展望

初飛行試験の成功を受け、ヴィーナス・エアロスペース社は民間・防衛分野の顧客から、幅広い用途でのデトネーションエンジン利用に大きな関心を寄せられています。

「当社のエンジンを自社システムに統合したいと、様々なグループに関心を持っていただいています。彼らの思いに応えるため、技術開発を継続していきます」とダグルビー氏は述べました。「私たちは引き続き技術を進化させ、実用化して市場に展開していく方針です」

ダグルビー氏は、実際に飛行可能なエンジンを開発するまでの道のりは決して平たんではなかったと振り返り、「失敗作のプロトタイプでいっぱいの、ロケットエンジンのふれあい動物園があったほど」と冗談まじりに話しています。「成功よりも失敗から学ぶことの方が多いんです」と彼女は言います。「私たちはチームに向け、素早く失敗し、そこから学び、そして変化を起こすことを強く奨励しています」

担当チームメンバーについて

同社では全社を挙げてエンジン開発に取り組んでいます。主な研究参加者は以下の通り：

共同創業者兼CEO：サシー・ダグルビー氏

共同創業者兼CTO：アンドリュー・ダグルビー氏

オペレーション担当副社長トム・バロン氏

財務担当副社長：ブライアン・ヘックラー氏

製品・先進コンセプト担当副社長：ニック・カードウェル氏

フライトオペレーション担当シニアディレクター：デイブ・マホニー氏

製造・統合・ロジスティクス担当シニアディレクター：オーブリー・イェーツ氏

エンジニアリング担当シニアディレクター：エリック・ワーニモント氏

テスト担当ディレクター：オーブリー・マクレイビー氏

