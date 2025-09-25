»°É©½Å¹©East¡¦ÃæÁ°Í´Ìé¡Ö2»î¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÈ´¤¯¡×¡¡¤¢¤¹26Æü¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢´ØÅìÂåÉ½·èÄêÀï½éÀï
¡¡7Âç²ñÏ¢Â³12²óÌÜ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹»°É©½Å¹©East¤Ï¡¢¤¢¤¹26Æü¤Ë´ØÅìÂåÉ½·èÄêÀï¤Î½éÀï¡¦JFEÅìÆüËÜÀï¡ÊÂçÅÄ¥¹¥¿¥¸¥à¡¢¸á¸å1»þ³«»ÏÍ½Äê¡Ë¤ËÎ×¤à¡£Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤éÉû¼ç¾¤òÌ³¤á¤ëÃæÁ°Í´ÌéÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¡¢º£Í½Áª¤Ë¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯Í¥¾¡¤À¤Ã¤¿ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ï¡¢½éÀïÇÔÂà¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ºÍ½Áª¤òÉ¬¤º¾¡¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¿Ê¤ß¡¢¡Ê2ÂçÂç²ñ¤Ç¡Ëº£Ç¯¤âÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤¬°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¡£Í½Áª2»î¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÈ´¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°Ç¯ÅÙÇÆ¼Ô¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£²Æ¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³¡£³«ËëÀï¤ÏÆ±¼Ò»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÆ°°÷¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¤¬¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¤ÎÁ°¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ºÆ¤ÓÄºÅÀ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òºÆ³ÎÇ§¡£¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤Î¸»¤Ç¤â¤¢¤ëËÞ»öÅ°Äì¤òº£°ìÅÙ¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¿»Æ©¤µ¤»¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¡Öº£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¼é¤ê¤«¤é¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÃæÁ°¼«¿È¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³½ªÎ»¸å¤«¤éÂÇ·â¶¯²½¤ËÎå¤ó¤À¡£º¸ÂÇ¼Ô¤æ¤¨¤Ë±¦¸ª¤ÇÊÉ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¼ÂºÝ¤ÎÆ°¤¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤«¤¨¤Ã¤Æ¾åÈ¾¿È¤Î³«¤¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½¾Íè¤È¤ÏµÕ¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¿·¤¿¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï°ã¤¦»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º¸¸ª¤òÁ°¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢º¸¸ª¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ°¤ÎÊÉ¤â¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÍýÁÛ·Á¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ENEOS¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡£2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¡¢Áê¼êº¸ÏÓ¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Ï¤Î¤±¤¾¤ë¤è¤¦¤ÊÆâ³Ñµå¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Î2µåÌÜ¡£º£ÅÙ¤Ï³°³Ñ¤ØÆ¨¤²¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í··â¤ÎÆ¬¾å¤ØÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Ãæ·øº¸¤Ø¤ÎÀèÀ©ÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ê¤é°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÆ¬¤Î¾å¤ËÂÇ¤Æ¤¿¡£Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»°ÎÝ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÍ½Áª¤ÏJFEÅìÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢NTTÅìÆüËÜ¤Ê¤É¤â¹µ¤¨¤ë·ãÀï¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃæÁ°¤ÏÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö´ØÅìÍ½Áª¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤É¤³¤¬Íè¤Æ¤â¶¯¹ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£É¬¤º1ÅÀ¤òÁè¤¦¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ëº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»°É©½Å¹©East¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤ÏÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤é¤Ê¤ë¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÃÏÆ»¤ÊÆü¡¹¤Ï·è¤·¤ÆÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£