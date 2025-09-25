女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は26日、最終回（第130話）が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

柳井嵩（北村匠海）は入院している柳井のぶ（今田美桜）の病室のドアを開ける。ニッコリ笑う愛妻の姿に胸がいっぱいに。その後、のぶは退院。嵩に「自分がいなくても大丈夫か」と尋ね「今年の桜は見られないかもしれない」とつぶやく。

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」。語りは同局・林田理沙アナウンサーが務める。

暢さんは1993年（平成5年）、乳がんのため逝去（享年75）。やなせ氏は天に召される2013年（平成25年）、94歳まで仕事を続けた。