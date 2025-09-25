新首相選びの状況次第で延期の可能性も

日米両政府が、トランプ米大統領の１０月下旬の来日に向けて調整に入ったことが分かった。

トランプ氏が同月末に韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議への出席に先立ち、東京に立ち寄る方向だ。実現すれば、石破首相の後任の首相と初めて対面で会談する公算が大きい。

複数の日本政府関係者が２５日、明らかにした。トランプ氏は令和になって初の国賓などとして、２０１９年に来日している。今回の来日が実現すれば６年ぶりで、今年１月の第２次政権発足後では初めてとなる。

首相の後継を選ぶ自民党総裁選は１０月４日に投開票され、その後に後任の首相が決まる予定だ。新首相とトランプ氏の首脳会談が行われた場合、日米関税合意の履行を含む経済協力のほか、インド太平洋地域での抑止力強化に向けた日米同盟のあり方、日米韓の安全保障協力などが議題になるとみられる。

トランプ氏はＡＰＥＣ首脳会議出席に合わせ、中国の習近平（シージンピン）国家主席と韓国で会談する見通しだ。日本政府としては、米中首脳会談に先立ち、対中関係などを巡って日米間で認識を共有したい考えだ。

これに関連し、岡野正敬国家安全保障局長は２４日、訪問先の米ニューヨークでルビオ米国務長官と会談した。日本政府は２５日、会談では両国関係を巡って意見交換が行われたと発表した。トランプ氏の来日についても議題になったとみられる。ルビオ氏は、大統領補佐官（国家安全保障担当）を兼務している。

石破首相は、日米の関税協議を巡って今月４日に訪米した赤沢経済再生相を通じ、トランプ氏に来日を求める親書を渡していた。

衆参両院で自民、公明両党は少数与党となっており、自民総裁選後の首相指名選挙を巡る日程や段取りは固まっていない。米政府は日本側の政治動向を注視しており、新首相選びの状況次第ではトランプ氏の来日が延期される可能性もある。