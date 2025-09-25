EXILE TAKAHIRO（40）が25日、都内で行われた「2025秋冬WORKMAN ZERO−STAGE 新製品発表会」に登場した。

ワークマンの作業着の監修を務めるのは2度目。前作は2025年3月に発売され、販売枚数が26万着に到達したと発表された。

自身も「建設業界にお世話になっていたことがある」といい、「重たいなと思って（作業着を）着ていた。通年を通して着やすいものが良いなと思って監修を進めた」と話した。

イベントでは、ATSUSHIが復帰して再始動となるEXILEについても言及。11月にライブを予定しており「これまでいろんなことがありましたし、時にはファンの皆さんを驚かせてしまうこともあったけれど、また再会できて、1つのエンターテインメントを心を持って皆さんにお届けできるのは本当に幸せ」と力を込めた。

来年には6年に1度開催される「LDH PERFECT YEAR 2026」も控える。今後のEXILE TRIBEについて「年々、後輩も増えて刺激ももらいますし、まだまだ負けずに頑張っていきたい。思いのこもったエンターテインメントを届けたいし、ファンの皆さんの期待値も上がっているので、期待以上のものを作り上げて、心からの歌をお届けできれば」と笑顔を見せた。