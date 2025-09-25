ダンス＆ボーカルグループ「ＥＸＩＬＥ」のＴＡＫＡＨＩＲＯ（４０）が２５日、都内でモデル・監修を務める高機能作業服ブランド「ＺＥＲＯ―ＳＴＡＧＥ」の新製品発表会にゲスト登壇した。

カジュアル作業服チェーン「ワークマン」が展開する同ブランドは、今年３月に発売を開始。春夏シーズンは大好評で、同社の土屋哲雄専務によると「ほぼ完売」だったそう。第２弾の秋冬物がこの日、初お披露目となり、ＴＡＫＡＨＩＲＯはオンラインストア限定商品を着て登場した。

若かりし頃の経験が、監修の役に立った。

「昔、建設業界でお世話になっていたことがあって、その頃から現場着というか着ていて、重厚感はもちろんあるんですけど、なんかこう重たいなと思いつつ、いつも着ていて…。通年を通して着やすい、そんなものが作れたらいいなと思って打ち合わせ重ねた」

その撥水性についての実験では、土屋専務に水を掛けることに。「僕が水を掛けるんですか？ なるほど。あ、そういうことなんですね。自分自身にじゃなくて…専務に…。あ、ホントですか。大丈夫ですか、これ後で怒られたりとか。あの、契約終了とかないですか？」と、本人は段取りを知らず慌てた。

土屋専務は「自信の撥水性なので」とニッコリ。ＴＡＫＡＨＩＲＯは「僕も人に水掛けるってのはなかなかないですね」と遠慮がちだったが、専務は「記念に水を取っときたいくらいです」と言いつつ袖を出し、ＴＡＫＡＨＩＲＯは「すいません、失礼します」とペットボトルの水を掛けた。その水の弾きっぷりに、会場からは「お〜」と歓声が上がった。

メンバー仲間の橘ケンチとネスミスからは、ＺＥＲＯ―ＳＴＡＧＥを着てのビデオメッセージが届いた。ＴＡＫＡＨＩＲＯによると最近、ネスミスは「プライベートで結構な頻度で着ていて…」とのこと。

「こないだ楽屋でもネスさん普通に着てて、それを見たＡＴＳＵＳＨＩさんが『それ何？』みたいな」ことがあったという。ＴＡＫＡＨＩＲＯが説明すると、ＡＴＳＵＳＨＩは「ホントに欲しがってたので。プレゼントしなきゃなっていうの、いま思い出しました」。

ＴＡＫＡＨＩＲＯの「まだまだ作りたいものもありますし、ご提案をさせていただきたいアイデアもあったりしますので…」というアツい思いを聞き、ワークマン側は即、第３弾のＯＫを出した。