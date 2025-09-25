やっぱり【UNIQLO：C】がセンス良い！ おしゃれママの「購入品」って？

気温が下がり始めた今、いよいよ秋服の出番。「この秋は何を着よう？」と悩んだら、オシャレなインフルエンサーの購入品を参考にしてみて。今回は、30代ママインフルエンサー@shocogram__さんがリアルバイ下という【UNIQLO：C（ユニクロシー）】の新作アイテムをピックアップ。洗練された大人っぽいデザインで、ハイセンスな着こなしを叶えてくれるはず。

フリース襟が大人可愛い！ ゆったりジャケット

【ユニクロ】「パフテックジャケット」\12,900（税込）

@shocogram__さんが「試着会の時から絶対買うと決めてた」というのが、このジャケット。オーバーサイズで着るために、身長171cmでXXLを着用しているとのこと。もこもこのフリース襟が、シーズンムードを盛り上げます。裾はドロスト仕様でシルエットのアレンジが可能。ニュアンス感が魅力のカーキのほか、コーデを引き締めてくれるブラック、トレンドカラーであるブラウンの全3色をラインナップ。

コーデのバリエーションが広がるタートルネックT

【ユニクロ】「極暖ヒートテックカシミヤブレンドタートルネックT」\2,290（税込）

秋冬コーデはインナー選びも重要。@shocogram__さんが、「UNIQLO：C初めて買う人にまずオススメしたい冬の名品優秀インナー」と絶賛しているタートルネックTシャツも見逃せません。「手触りがとにかく良い」とのことで、1枚でサラッと着こなしたり、シャツのインナーとして仕込んだり、幅広いスタイリングが楽しめそうです。カラーが全8色と豊富にあるので、イロチ買いして秋冬の制服アイテムにするのもありかも。

