永野芽郁主演「かくかくしかじか」Blu-ray＆DVD決定 未公開インタビュー＆各種イベント映像集の特典も
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の永野芽郁が主演を務め、俳優の大泉洋が共演した映画「かくかくしかじか」のBlu-ray＆DVDが、12月24日に発売決定。豪華版には永野と大泉の未公開インタビューなどが収録される。
【写真】永野芽郁「かくかくしかじか」制服×ポニーテール姿の場面カット
「ママはテンパリスト」「海月姫」「東京タラレバ娘」など数々の大ヒット作を生み出し、笑いと涙で人生を描きながら、日本中を励まし続ける伝説の漫画家・東村アキコ氏。その東村氏が泣きながら描いた、9年間にわたる自身と恩師との涙あふれる切ない実話「かくかくしかじか」は、マンガ大賞2015を受賞するなど不朽の名作として愛され続けている。これまで映像化の話を断り続けていたが、自身が脚本を執筆し、日本を代表する豪華キャストにより夢の映画化が実現した。
漫画家を夢見るぐうたら高校生・明子役は永野。そして、明子の人生を変えた恩師・日高先生には大泉。そんな明子と日高先生をとりまくキャラクターには、見上愛、畑芽育、鈴木仁、神尾楓珠といった今をときめく旬の若手に加え、津田健次郎、有田哲平、MEGUMI、大森南朋といった個性豊かな実力派俳優たちが集結している。
Blu-ray＆DVDの豪華版には、ここでしか見られないメイキングや永野と大泉のインタビュー、都内で行われた高校プレミアなどの各種イベント映像集といった貴重映像を含む、2時間30分以上の映像特典を収録。さらに、劇中で実際に登場する絵画を完全再現したポストカードセットと、未公開カットを多数含むフォトブックが封入される。
発売決定にあたり、原作・脚本の東村氏は「私も脚本と撮影に参加させていただいた映画『かくかくしかじか』をご自宅で！ストーリー、役者の皆さんのお芝居はもちろんですが、映画館と違った楽しみかたとしては、素晴らしい絵がたくさん出てくるので、そこで一時停止して絵画鑑賞なんてしていただけると嬉しいです！」とコメントを寄せた。（modelpress編集部）
◆永野芽郁主演映画「かくかくしかじか」
◆原作・脚本の東村アキコ氏もコメント
