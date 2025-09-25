横田真悠、胸元シースルー衣装で美肌見せ「秋っぽくて素敵」「透け感が上品で綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】モデルで女優の横田真悠が25日、自身のInstagramを更新。TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）の衣装姿を公開した。
【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル、胸元透ける衣装姿
横田は「今月もラヴィット！ありがとございました」と同番組での衣装を複数公開。黒のシースルートップスにグレーのパンツスカートを合わせたコーディネートでは、美しい肌をのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「秋っぽくて素敵」「スタイル神」「おしゃれな着こなし」「お疲れ様」「透け感が上品で綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
