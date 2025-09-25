岡副麻希、タンクトップ×ショーパンの爽やかウェア姿披露「スポーティな感じが似合う」「魅力的」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】フリーアナウンサーの岡副麻希が9月24日、自身のInstagramを更新。抜群スタイルが際立つスポーティなコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】岡副麻希、抜群スタイル際立つ大胆ウェア姿
岡副は「RUN TOKYOファイナルのイベントMCを務めさせていただきました！」とイベント出演を報告し、黒いタンクトップにピンクのショートパンツを合わせたスポーティなコーディネートを公開。「出産してから今まで、基本的には夫がいるタイミングでしか仕事をしたことがなかったのですがこの日は初めて出張中でのチャレンジ！」と母親としての新たな挑戦についても明かし、「衣装のウェアもとっても可愛かったのです もちろん全てNIKE」とコーディネートへの満足感も表現した。
この投稿に、ファンからは「スポーティな感じが似合う」「ウェア姿が魅力的」「ママでも頑張ってる姿素敵」「爽やか」「健康的で美しい」「綺麗で美しい」といった声が上がっている。
岡副は、2022年4月に夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
