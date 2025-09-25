原日出子「お庭が気持ちいい季節」庭で手料理楽しむ様子披露「美味しそう」「素敵な時間」
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の原日出子が24日、自身のInstagramを更新。庭で手料理とワインを楽しむ様子を公開した。
【写真】原日出子、庭で手料理楽しむ姿
原は「お庭が気持ちいい季節になってきました」とコメントし、自宅の庭で美味しそうな手料理が際立つ食事の様子を披露した。画像では「おつまみが美味しかった件」とのテキストが添えられ、白ワインとともに丁寧に調理された料理が盛り付けられた皿が紹介されている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「上手」「想像以上」「プロみたい」「素敵な時間」「羨ましい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆原日出子、手料理披露
