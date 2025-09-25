敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が24日（日本時間25日）、敵地ダイヤモンドバックス戦でメジャー復帰登板。7回から2番手で1回無安打無失点、2奪三振と好投した。最速160.6キロを計測した。

6番マッキャンに対し、初球99マイルのストレート。2球目は87マイルの変化球で打ち取り三ゴロだった。続く7番タワにも初球99マイル。2-2から99マイルの内角速球を投じ、見逃し三振を奪った。8番バルガスには初球99.8マイル（約160.6キロ）を投じ、最後も速球で空振り三振。上々の復帰登板となった。

X上のファンは久々の登板に衝撃を受け「佐々木朗希えぐいwwww 161km/hあのコントロールは打てんよ」「おい佐々木朗希えぐいって泣いた 完全復活やな」「あれは打てんわ。笑顔が見れて嬉しい！」などと反応していた。

またMLB公式サイトの表示はフォーシームだったが、右打者の内角に食い込むように見えるボールもあり「左打者のアウトコースに流れる球は何？ツーシームか？」「ツーシーム投げてる？」「なにいまの。ツーシーム？フォーシーム？」などと注目されていた。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群により5月からIL入りしていたが、実戦復帰後は3Aで好投。この日メジャー復帰を果たした。リリーフ登板は、日米通じて初めてだった。



