米国土安全保障省が人気アニメ「ポケットモンスター」の映像やテーマ曲を使用した不法移民摘発の動画を公式Xに投稿し、物議を醸している。

ポケモン社は弁護士ドットコムニュースの取材に対し「使用を許諾した事実はありません」と回答。動画の作成や投稿においても「一切関与していない」とした。

⚫︎ポケモン映像を使い、不法移民を「ゲットだぜ」

問題となっているのは、同省が日本時間9月23日に投稿した1分間の動画だ。

「ポケモンゲットだぜ!」の英訳が添えられ、当局が不法移民を逮捕する場面に「ポケットモンスター」のアニメ映像やテーマ曲が重ねられていた。

さらに不法移民とされる人物の顔や名前を同アニメのトレーディングカード風に紹介する演出も盛り込まれていた。

⚫︎ポケモン社「一切関与していない」

ポケモン社は動画を確認済みとしたうえで「弊社が管理する知的財産の使用を許諾した事実はございません」と強調。

「当該動画の作成及び投稿において、弊社、原著作権者、子会社を含む関係各社は一切関与していない」と説明した。

SNS上では訴訟を求める声も広がっているが、今後の対応や法的措置について、ポケモン社は「回答を控えさせていただきます」としている。