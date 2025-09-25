米歌手のノラ・ジョーンズが２４日、日本武道館で単独公演「Ｖｉｓｉｏｎｓ Ｔｏｕｒ ２０２５」を行った。

今年の米グラミー賞でベスト・トラディショナル・ポップ・ヴォーカル・アルバムを受賞したアルバム「ヴィジョンズ」を引っさげ、３年ぶり６回目の来日公演。リリースから１年半が経っていたことから「ようやくお披露目できてうれしい」と喜んだ。

この日は収録曲の「ヴィジョンズ」「オール・ザ・タイム」の他、大ヒット曲「ドント・ノー・ホワイ」「サンライズ」など１９曲を歌唱。ピアノ、ギターでも魅了した。親日家として知られるノラは、ＭＣで「こんばんは」「ありがとう」「愛してる」と日本語を披露。会場に集まった１万人のファンは歓声、拍手を惜しみなく送った。最後はスタンディングオベーションに包まれ、ノラが何度も手を振って応えた。

同所での公演は１０回目。これはシンディ・ローパー（１６回）、故ホイットニー・ヒューストンさん（１４回）に次ぐ洋楽女性アーティストとして３位の記録になる。ノラは日本の印象を「私にとってユニコーンみたいな国。唯一無二の特別な場所って意味で。日本の人たちも大好きだし、ご飯もおいしいし、本当に大好きなの！」と興奮気味に話した。

２５日は大阪で同公演を行う。２７日の「Ｂｌｕｅ Ｎｏｔｅ ＪＡＺＺ ＦＥＳＴＩＶＡＬ」（東京・有明アリーナ）ではヘッドライナーを務めることとなっている。