◆米大リーグ マリナーズ―ロッキーズ（２４日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

マリナーズのカル・ローリー捕手が２４日（日本時間２５日）、本拠のロッキーズ戦に、「２番・捕手」で先発出場し２試合ぶりの５９号に続き、史上７人目の６０号本塁打。また、１１度目のマルチ本塁打はメジャータイ記録となった。８―１の８回２死から低めの直球を完璧に捉えると、打球は右翼スタンドに突き刺さった。本拠地が熱狂の渦に包まれた。

過去の達成者はＢ・ルース、Ｒ・マリス、Ｍ・マグワイア、Ｓ・ソーサ、Ｂ・ボンズ、Ａ・ジャッジの６人。ア・リーグ記録はジャッジの６２本だけに、こちらの更新可能性も濃厚だ。

１回１死無走者。右腕ゴードンのカウント１―１からのやや外より直球をたたいたローリーの打球は角度３３度で舞い上がり、右中間二階席に飛び込む飛距離１３３・５メートルの豪快なアーチ。打った感触が良かったのだろう。ローリーはバットを握った姿勢で打球を見送っていた。

今季のローリーは、スイッチヒッター、捕手（捕手出場試合）、球団と３つのメジャー新記録をマークしている。それに加え、捕手出場試合は現在１３連勝と重労働のポジションを務めながら快進撃に貢献しており、ＭＶＰは間違いないといえそうだ。

チームも前夜、ポストシーズン進出を決め、この試合に勝てば、イチロー選手がデビューした２００１年以来の地区優勝となる。