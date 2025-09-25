ＪＲＡは９月２５日、海外馬券発売対象レースの凱旋門賞・仏Ｇ１（パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）が行われる１０月５日に、東京競馬場でパブリックビューイングを実施すると発表した。

通常の東京競馬開催終了後にいったん閉門し、２１時に再度開門（閉門は２３時４５分）され、入場は事前予約不要で無料。先着５０００人に「凱旋門賞パブリックビューイング限定 日本馬応援フラッグ」がプレゼントされるほか、ゲストにタレントの稲村亜美を招いてトークショーが行われる。ほかにも東京競馬場とフランスギャロがコラボしたオリジナルグッズが当たる抽選会やキッチンカーの出店も予定されている。

今年の凱旋門賞には、プランスドランジュ賞・仏Ｇ３を制した日本ダービー馬のクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）を筆頭に、フォワ賞・仏Ｇ２を勝ったビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）、ギヨームドルナノ賞・仏Ｇ２を制したアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）と前哨戦を勝った３頭がスタンバイ。日本競馬界の悲願である初制覇へ大きな期待がかかっている。