EXILE・AKIRA、HIROとの出会い→LDH・CEOの現在に迫るリアルドキュメンタリー放送決定
ABCテレビは10月27日から関西ローカルで、LDH所属のアーティストに密着する番組『Rising Sun 〜後戻りはしない One Way Road〜』シーズン2（毎週月曜 深1：52）を放送すると発表した。
【写真】ブラックコーデに身を包んだAKIRA
光り輝く舞台に立ち、磨き上げた才能を最大限に発揮し人々を魅了するアーティスト。彼らの輝かしい躍進の裏には、自身の全てをパフォーマンスに捧げてきたストイックな覚悟がある。番組では、そんなアーティストたちがいま、グループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道（One Way Road）にカメラが密着する。
2024年8月から25年3月まで全26回にわたって放送したシーズン1では、THE RAMPAGEの東京ドーム公演までの道のり、GENERATIONSの新体制で臨むアリーナツアー、そしてPSYCHIC FEVERにとって初めてのアメリカツアーにも密着した。
シーズン2では、01年のデビューから数々のヒット曲と伝説的なライブで人々を魅了し続け、 日本の音楽シーンを席巻してきたEXILEに密着する。20年代、彼らは一度歩みを止め、新な未来を模索する道を選んだ。その歴史の中で、最も長く、最も多くステージに立ち続けてきたパフォーマー・AKIRAを中心にEXILEを深掘りする。
HIROとの運命的な出会いからデビュー、パフォーマー以外の活動へと広がっていった表現の場、台湾でLDHのCEOとして新たな挑戦に挑む現在。を追った。
