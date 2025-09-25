¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙºÇ½ª²ó¡¡¤Î¤Ö¤ÎÉÂ¼¼¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¿ó¤Ï¡Ä¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬¡¢26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹±Îã¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ß¹ç¤¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡õº£ÅÄÈþºù
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£ºÇ½ª²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÉÂ¼¼¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤¦¤Î¤Ö¤Î»Ñ¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸åÂà±¡¤·¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢¿ó¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤È¿Ò¤Í¡¢º£Ç¯¤Îºù¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¿ó¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤é¤º¤Î¤Ö¤òÊú¤´ó¤»¤ë¡£¤ä¤¬¤ÆÆüËÜÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡£¤Î¤Ö¤ÏºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç¿ó¤Ë¸À¤¦¡£¡Ö¿ó¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ä¡×¤È¡½¡½¡£
