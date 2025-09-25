プライムビデオは25日、11月24日に東京都江東区のトヨタアリーナ東京で世界戦興行「Prime Video Boxing 14」を開催すると発表。WBC世界バンタム級王座決定戦で同級1位・那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO）と同級2位・井上拓真（29＝大橋、20勝5KO2敗）の対戦が正式決定した。

都内のホテルで開かれた発表会見に出席した那須川は、かねて対戦が熱望されていた前WBO世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）について言及。「（武居とは）運命だったらやると言ってたと思う。負けてしまいましたし、今すぐやるということはどうだろうな」と言葉を濁し「ボクからはあまり言ってない。みなさんが勝手に盛り上げていたと思う。今の対戦相手に向き合って、しっかり調整をしていくだけです」と自身の世界初挑戦に集中していることを強調した。一方、井上拓真は天心戦が決まったことを伝えられた武居から「やるの？」と驚きの反応があったと明かした。

武居は今月14日、名古屋・IGアリーナで行われた3度目の防衛戦でクリスチャン・メディナ（メキシコ）に4回TKO負けして王座から陥落。試合後は涙を流し、今後について「ちょっとゆっくりしてから、ちゃんと答えを出します」と話していた。

興行のもようはプライムビデオで独占ライブ配信される。