¡¡ÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤¬¡¢ÂåÉ½¤ò¸òÂå¤·¤¿¡£¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤Ç¡¢AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë±üÂ¼¸÷µ®»á¡Ê26¡Ë¤À¡£ÂåÉ½Áª¤Ç±üÂ¼»á¤Ï¡ÈÂ´´Ý°Æ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖAI¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£±üÂ¼»á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤òAI¤Ë¤·¤Æ¡¢°Õ»×·èÄê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°éÀ®¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±üÂ¼»á¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡ÈAI¥Ú¥ó¥®¥ó¡É¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö»î¹Ô¤¬ÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤«´üÂÔ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤AI¤Ë°Õ»×·èÄê¤ò¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÈÝÄê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖAI¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤ÎÀÕÇ¤Êü´þ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±üÂ¼¿·ÂåÉ½¤ËAI¤ÎÀ¯¼£³èÍÑ¤ä¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£AI¥Ú¥ó¥®¥ó¤È¤Ï¡©¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¡¡ÂåÉ½¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±üÂ¼»á¤Ï¡ÖË¡Åª¤ËÂåÉ½¤Ï¼«Á³¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ä¤¬ÂåÉ½¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢AI¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ø½ù¡¹¤Ë°Õ»×·èÄê¤ò°Ñ¾ù¤¹¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤ë¤Î¤¬²æ¡¹¤ÎÄ©Àï¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÀ¯¼£¤Ø¤ÎAI³èÍÑ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤ÎÎã¤¬¤¢¤ë¡£°ã¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö°Õ»×·èÄê¤ËAI¤ò»È¤¦¡×¤³¤È¤À¤¬¡¢¡Ö°Õ»Ö·èÄê¤ËAI¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«´í¤¦¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¸«¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È´í¸±¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿È¯ÁÛ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ºÆÀ¸¤ÎÆ»¤¬¡ÖÀ¯¼£»²²Ã¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö´ûÂ¸À¯ÅÞ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢AI¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç°é¤Ä¤È¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¦¤Á¤ÎAI¥Ú¥ó¥®¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø´ûÂ¸¤ÎÀ¯¼£²È¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î»Ò¤ÎÊý¤¬¸¤¤¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¤È¤Ê¤ë¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤âAI¤Ë°Õ»×·èÄê¤ò²ðÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£YouTubeÆ°²è¤â¡¢AI¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¥ì¥³¥á¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤Ï¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤«°Õ¿Þ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¡È¤¹¤Ç¤ËAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ»×·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¡É¤ò¼«³Ð¤¹¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ë¡£
¢£¡ÖAGIÅþÍè¤Ë²æ¡¹¤¬¤Ç¤¤ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÄñ¹³¡×
¡¡±üÂ¼»á¤Ï¡ÖAGI¡×¤Î¤¢¤ëÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£AGI¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÉý¹¤¤ÃÎ¼±¤È¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¾´ý¤â»Ø¤»¤ë¤·¡×¡Ö´é¤â¼±ÊÌ¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÍ¤·¡¢¡ÖAGI¤Ï¿ÍÎà±ÃÃÒÁíÏÂ¤Î10ÇÜ¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡¡±üÂ¼»á¤Ï¸½ºß¡¢È¬¾æÅç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÅìµþÅÔ¤Ë¤ÏÍ¿ÍÅç¤¬11¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÅÔµÄ¤ò1¿ÍÁª¤Ö¡£¤¹¤ë¤È¡¢°ËÆ¦ÂçÅçÁª½Ð¤ÎµÄ°÷¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ËÆ¦ÂçÅç¤Ë¤è¤¯¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢Â¾¤ÎÅç¤«¤é¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤À¤È¤Ê¤ë¡×¡£¤½¤³¤ÇAGI¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¡¢Áª½ÐÃÏ¤ÎÊ¸Ì®¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸øÊ¿¤Ç¹çÍýÅª¤À¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤ÇAI³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤¬¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÐ¸«¤ò½õÄ¹¤¹¤ë·üÇ°¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖAI¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò¼è¤ê½ü¤¯Êý¸þ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£AGI¤ÎÅþÍè¼«ÂÎ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤Ç¤¤ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÄñ¹³¤À¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£
¡¡Áªµó¥É¥Ã¥È¥³¥àÊÔ½¸Ä¹¤Ç¸µÅìµþÅÔµÄ¤ÎÎëÌÚË®ÏÂ»á¤Ï¡¢¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËAI¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£¡ÖÍ¸¢¼Ô¤¬ÅêÉ¼¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢ÁêÅöAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÃÏÊýµÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢µÄ°÷¤Î¼ÁÌä¤äÅúÊÛ¤ËÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£±ó¤¤Ì¤Íè¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤ËAI¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡È¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¡É¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡£
¡¡±üÂ¼»á¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¡Ø¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿®Íê¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤É¡¢¡ÈÃÏ²ó¤ê¡É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ËèÆüÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ÎÊý¤¬¡Ø¤À¤Ã¤¿¤éÅêÉ¼¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¡Ø¿®Íê¤¹¤ë¡Ù¤È¡Ø¹çÍýÅª¡Ù¤ä¡ØÀâÆÀ¤¹¤ë¡Ù¤Ï¡¢°ã¤¦¼¡¸µ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¢£¡Ö°ÍÂ¸¾õÂÖ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¾®¤µ¤Ê¥¿¥¹¥¯¡×¤«¤éAI¤ËÂ÷¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ø¤³¤Î·ï¤ò¾ðÊó¸ø³«¤¹¤ë¤«¡Ù¤Î°Õ¸«¤ò½¸Ìó¤·¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë·è¤á¤µ¤»¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¡£¼Â¸³¤äÄ©Àï¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¾Íè¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´»ý¤Á¤Ç¡¢¡Ø¤³¤³¤Ï¥À¥á¡Ù¡Ø¤Þ¤È¤â¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£
¡¡AI¤È¿Í´Ö¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±üÂ¼»á¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸ÆµÛ¤·¤Æ¡¢°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡£¤É¤ó¤É¤ó°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥É¥é¥Ã¥°¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
