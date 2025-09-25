²ÃÆ£»º¶È 130²óÌÜ¤ÎÁí¹çÅ¸¼¨²ñ ¥³¥é¥ÜÄó°Æ¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ ¡ÖMUTTI¡×ÁÊµá¤ËÎÏ
²ÃÆ£»º¶È¤Ï9·î17¡Á19¤Î3Æü´Ö¡¢¿À¸Í¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ç¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Áí¹ç¿©ÉÊÅ¸¼¨²ñ¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£130²ó¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¥á¡¼¥«¡¼465¼Ò¡Ê¾ï²¹185¼Ò¡¢Äã²¹115¼Ò¡¢¼òÎà118¼Ò¡¢²Û»Ò47¼Ò¡Ë¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÆÀ°ÕÀèÌó5100¿Í¤¬»öÁ°ÅÐÏ¿¡£½ÐÅ¸¼Ò¤Ï49¼Ò¡¢ÆÀ°ÕÀè¤ÏÌó200¿ÍÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤â½Õ¤ÎÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¤ËÂ³¤¡¢¡ÖÇä¤êÊý¡¢Çä¾ì¡ÈÌ£ÊÑ¡É¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¾ÃÈñÆ°¸þ¤ËÂÐ¤·¿·¤¿¤ÊÇä¤êÊý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ø¤¨¤¿¤Î¤¬Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Áý²Ã¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤ÈZÀ¤Âå°Ê¹ß¤ò°Õ¼±¤·¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë1¿ÍÁ°¤Î´ó¤»Æé¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢POP¤Î¸«¤»Êý¤ä¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¹çÆ±´ë²è¤Ç¤ÏÄÒÊª¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¡£¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Ë¥ì¡¼¥º¥ó¥Ð¥¿¡¼¤ä¥¸¥ã¥à¤Ê¤É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¤È¹ç¤ï¤»¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥·¡¼¥ó¤òÁÛÄê¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÒÊª¤Î¼ïÎà¤¬Â¿¤¤ÅìËÌ¤Î¤´ÅöÃÏ¾¦ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥Õ¥§¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¥È¥Þ¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMUTTI¡×¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÃíÎÏ¡£Æ±¼Ò¤Ï09Ç¯¤«¤é°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤É²þ¤á¤Æ¸ø¼°ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÃæÀîÀé²Â»Ò»á¤¬¥«¥×¥ì¡¼¥¼¤ä¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊMUTTI¥È¥Þ¥ÈÀ½ÉÊ¤ò»È¤¤Ä´Íý¼Â±é¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼¹ÍÄ¾ÀìÌ³¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ë¥È¥Þ¥È´Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥È¥Þ¥ÈÌó10¸ÄÊ¬¤¬Æþ¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡£À¤³¦Åª¤Ë¤â¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¤·¤Ã¤«¤êÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢²ÃÆ£»º¶È¤Î¡ÖKanpy¡×¤ÈNB¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏNBÆ±»Î¤Ê¤É¿ï½ê¤Ç¥³¥é¥ÜÄó°Æ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·Çä¾ì¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¾¦ÉÊ¤Ç¤â¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¡ÊÃæÂ¼ÀìÌ³¡Ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥Õ¡¼¥É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥«¥´¥á¤Î¥ì¥È¥ë¥È¤ÈÏ»¹Ã¥Ð¥¿¡¼¤Î¥·¥å¥ì¥Ã¥É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡¢Äã²¹¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥·¥Þ¥À¥ä¤ÎÎ®¿åÌÍ¤È¤ß¤¹¤º¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¤¤Ê¤ê¤ò»È¤Ã¤¿¤½¤Ð¤¤¤Ê¤ê¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼ÀìÌ³¤ÎÏÃ
¤³¤Î1Ç¯¡¢Î®ÄÌ¶È³¦¤ÏÃÍ¾å¤²¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¡£ÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ï²¼¤¬¤ë¤¬¡¢²Á³Ê¤ÇÊä¤¦¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¥³¥¹¥È¤â²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢Íè´ü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÍ¾å¤²¤¬¿»Æ©¤·ºâÉÛ¤ÎÉ³¤ÏÄù¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ÊÇä¤êÊýÄó°Æ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£