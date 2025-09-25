À°·ÁÁí³Û3000Ëü±ßÄ¶¤ÎR¤Á¤ã¤ó¡¢Ç°´ê¤Î¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¤òÇ¼¼Ö¡¡²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡ª¡×
¡¡YouTuber¤ÎR¤Á¤ã¤ó¤¬9·î23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¤òÇ¼¼Ö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛR¤Á¤ã¤ó¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¡õ¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¡¡±¿Å¾ÀÊ¤Ï¤Ê¤ó¤È¥Þ¥Ã¥µー¥¸µ¡Ç½ÉÕ¤
¡¡R¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¤â¤Ë¥á¥¤¥¯¤äÀ°·Á¡¢Vlog¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷ÀYouTuber¡£3,000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀ°·Á³Û¤ä¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤«¤éÆ±À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢2025Ç¯9·î»þÅÀ¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤Ï85.5Ëü¿Í¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¤ÎÇ¼¼Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖMINI À¤ÅÄÃ«Å¹¡×¤òË¬Ìä¡£¤â¤È¤â¤È¡¢7Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥¯ー¥ÑーS¡×¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿R¤Á¤ã¤ó¤À¤¬¡¢¼ÖÂÎ¤ò»¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¼Ö¸¡¤Î¶â³Û¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤«¤Ê¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯Ç¼¼Ö¤·¤¿¼Ö¤ò¸«¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÇò¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Î¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖMINI Cooper S 5-Door Favoured Trim¡×¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÇò¤È¹õ¤¬ÆÃÄ§Åª¡£ÆâÁõ¤Ï¥·ー¥È¤ò¥Ùー¥¸¥å¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¡¢´Ý¤¤ºÇ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¥â¥Ë¥¿ー¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬¥Ù¥ó¥Ä¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¤¤ä¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¥Ù¥ó¥Ä¤È¤«Çã¤¨¤ë¤è¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥»¥ó¥¹´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥Á¥§¥¢µ¡Ç½¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ê¤É¤ÎÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¼¼ÖÆü¤¬Ìë¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ªÃë¤Ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È²þ¤á¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö±¿Å¾¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¿·Á¯¡ª¡×¡ÖR¤Á¤ã¤óº£Æü¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¡¤ªÍÎÉþ¤â¥¯ー¥Ñー¤Á¤ã¤ó¤âÁ´Éô¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±¿Å¾¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä°¦¼Ö¤Î¥»¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡À°·Á¤äÎø¿Í´ØÏ¢¤ÇÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëR¤Á¤ã¤ó¤À¤¬¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤òÉ½¸½¤¹¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£YouTube¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¯¾¦5²¯±ß±Û¤¨¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î·Ð±Ä¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¶¯¤¤½÷ÀÁü¤ËÆ´¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£YouTuber¤ä·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¾®ÎÓ¿ó¹°¡Ë