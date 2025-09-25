自民党総裁選が22日に告示された。来月4日の投開票に向け、5人の立候補者による論戦は激しさを増している。

【写真】12時台に「やっとお昼ごはん」を食べる小林鷹之氏

物価高対策や移民問題をはじめ、政治とカネの不祥事を受けた党再建など、争点は山積みだ。だが、候補者たちの思惑とは裏腹に、国民の目が向かっているのは政策論争ではない。いま世間をざわつかせているのはSNSで公開している“昼食動画”である。

SNSで忙しいアピールの小林鷹之氏

元経済安全保障担当大臣の小林鷹之氏は23日、

《分刻みのスケジュールの中で、やっとお昼ご飯です。午後も頑張ります》

というコメントを添えて、アジフライとコロッケ入り弁当を食べる動画を投稿。動画内では「ゆっくり食べられない」「時間との勝負」などと焦りをのぞかせた。

しかしこの“忙しいアピール”に対し、SNSでは冷ややかな反応が続出。

《分刻みなんて社会人なら誰でも経験してる。動画撮る余裕ないから》

《食事姿をアップする意味が分からない。何アピ？》

《逆にイメージダウンになってることに気づかないのが痛い》

といった辛辣な声が並ぶ。

さらに、

《始まった始まった。選挙期間中の自民党お得意、庶民アピール》

《どいつもこいつも飯食うだけの仕事みたいやな》

と嘲笑も相次いだ。

小林氏の腕時計が12時台を指していたことから、

“やっとお昼ご飯”という表現にも疑問が集中。「真っ昼間に弁当食べるのは普通では？」と総ツッコミを浴びた。

総裁選の立会演説会で「自民党を前面に立って引っ張るのは若い力。その先頭に立つ覚悟だ」と訴えていた小林氏。いま必要なのは、弁当で同情を買う姿ではなく、“国を任せても安心できる”という覚悟を示すことではないだろうか。