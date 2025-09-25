佐々木朗希、7回からリリーフ登板で三者凡退　崩壊状態のブルペンの救世主に　ド軍地区Vマジック「1」へ前進

佐々木朗希がリリーフでメジャー復帰(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が現地時間9月24日、敵地でのダイヤモンドバックス戦にリリーフ登板した。

【動画】佐々木朗希がリリーフ登板！メジャー復帰戦で見事な投球

3−1と2点リードで迎えた7回から登板し、先頭を三ゴロに打ち取ると、続くティム・タワを見逃し三振に切って取り、イルデマロ・バルガスには160キロの直球で空振り三振に仕留めて、三者凡退に抑えた。メジャー復帰戦で1イニングを完璧に抑えた佐々木。崩壊状態のブルペンの救世主として期待だ。

「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は初回の第1打席は三塁打で出塁。打った瞬間、中堅方向へ本塁打かと思うような打球はフェンスに直撃。大谷は三塁へ激走し、続くムーキー・ベッツの犠飛で1点を先制した。1−1で迎えた3回一死の第2打席は空振り三振に倒れた。

アンディ・パヘスの2ランで3−1と勝ち越して迎えた4回二死一塁の第3打席は中飛に打ち取られた。7回一死一塁の第4打席は一塁への併殺打に倒れた。