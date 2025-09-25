避けては通れない大一番決定！　世界王座戦に初挑戦の“神童”那須川天心が語る強敵・井上拓真への想い「ただの常識で僕を量ってほしくない」

元世界王者である名手・拓真と成長著しい那須川がついに激突する(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext、Getty Images

9月25日、東京都内でアマゾンプライムが11月24日に開催するボクシングのWBC世界バンタム級王座決定戦『PRIME VIDEO BOXING 14』に向けた記者会見を開き、対戦するWBC同級1位の那須川天心（帝拳）と元WBA同級王者で、現WBC同級2位の井上拓真（大橋）が、それぞれ陣営とともに登壇した。

【動画】圧巻のTKO勝ち！那須川天心が見せた猛ラッシュの映像

今月18日にスーパーバンタムへの転級を発表した中谷潤人（M・T）が、WBC、IBFの世界ベルトを返上。空位となったWBCバンタム級王座を巡って、那須川と拓真がついに激突する。前者は23年4月のボクシングデビュー以降、7戦全勝。今回は待望の世界王座戦となる。一方の後者は昨年10月に堤聖也に敗れてWBAの王座から陥落。強く望んだ王座返り咲きに向けては、避けて通れない無敗の神童と拳を交わす。

互いに負けられない一戦だ。どちらが新たにWBCのベルトを巻くのかは、国内外でも関心が高まっている。そうした中で登壇した両雄の意気込み十分だ。ついに王座戦を組まれた那須川が「自分の中で一個一個、目標をもってやってきた。毎試合、課題を持ちながら蕾をつけてやってきた。だから今回は花を開かせたい」と語れば、再戴冠の機会を与えられた拓真は「過去一でモチベーションは上がっている。自分は大橋会長から提案された時にすぐに『やりたいです』と言った」と力説。そんな二人の脇に居合わせ、「相手に不足はない」とした両陣営からも緊張感が伝わった。