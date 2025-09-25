『EXPO2025 ミャクミャク アルプスの少女ハイジ』アイテム発売

　大阪・関西万博のミャクミャクとJリーグクラブ・セレッソ大阪の公式コラボレーショングッズが25日、公開された。9月下旬より順次販売される。

　「大阪から世界へと発信する両者がタッグを組み、コラボレーショングッズを展開いたします」と、桜色のミャクミャクデザイン＆アイテム各種が披露された。

　ぬいぐるみ、カラビナ付きマスコット、立体ラバーマスコットなどのほか、コレクションしたくなるピンバッジ、ぷにぷにシールなどがそろった。スタジアム観戦や日常のシーンで使用できる。

■商品概要
EXPO2025 ミャクミャク セレッソ大阪 コラボレーショングッズ
発売日：2025年9月下旬より順次発売
発売元：株式会社ヘソプロダクション・販売元：株式会社セレッソ大阪

・ぬいぐるみ　サイズ（約）H208×W156×D122mm／4500円（税込）
・カラビナ付きマスコット　サイズ（約）H130×W85×D48mm ／ 3500円（税込）
・ストラップ付き立体キーホルダー　本体サイズ（約）H48×W38mm／1200円（税込）
・Tシャツ　サイズ：S・M・L・XL・2XL／4500円（税込）
・フェイスタオル　サイズ（約）340×800ｍｍ ／ 2500円（税込）
・ミニタオル3枚組セット　本体サイズ（約）160×160mm／1800円（税込）
・マルチ巾着　サイズ（約）190×190ｍｍ／1200円（税込）
・不織布バッグ　サイズ（約）390×390×190ｍｍ／ 1000円（税込）
・お守り根付け　本体サイズ（約）5×40×60mm／1000円（税込）
・ジェットストリーム4＆1　バリエーション：ピンク・ホワイト／2000円（税込）
・クリアファイル3枚セット　サイズ（約）H310×W220mm／1100円（税込）
・ぷにぷにシール　全21ピース／800円（税込）
・ホログラムステッカー　ブラインド仕様・全6種／700円（税込）
・立体ラバーマグネット　本体サイズ（約）72×72ｍｍ／1200円（税込）
・ピンバッジ　本体サイズ（約）32×39ｍｍ／1100円（税込）
・マグカップ　材質：陶磁器製／2000円（税込）
・キューブパズル（ケース入り）　サイズ（約）57×57×57ｍｍ／1700円（税込）
・キューブパズルキーホルダー　本体サイズ（約）35×35×35ｍｍ／1000円（税込）

セレッソ大阪公式オンラインストア　9月26日（金）午後6時より販売開始
CEREZO STORE（大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1）