桜色のミャクミャクが登場 セレッソ大阪と公式コラボアイテム一挙公開【一覧・販売詳細】
大阪・関西万博のミャクミャクとJリーグクラブ・セレッソ大阪の公式コラボレーショングッズが25日、公開された。9月下旬より順次販売される。
【画像多数】セレッソ大阪とコラボ 桜色のミャクミャクがずらり
「大阪から世界へと発信する両者がタッグを組み、コラボレーショングッズを展開いたします」と、桜色のミャクミャクデザイン＆アイテム各種が披露された。
ぬいぐるみ、カラビナ付きマスコット、立体ラバーマスコットなどのほか、コレクションしたくなるピンバッジ、ぷにぷにシールなどがそろった。スタジアム観戦や日常のシーンで使用できる。
■商品概要
EXPO2025 ミャクミャク セレッソ大阪 コラボレーショングッズ
発売日：2025年9月下旬より順次発売
発売元：株式会社ヘソプロダクション・販売元：株式会社セレッソ大阪
・ぬいぐるみ サイズ（約）H208×W156×D122mm／4500円（税込）
・カラビナ付きマスコット サイズ（約）H130×W85×D48mm ／ 3500円（税込）
・ストラップ付き立体キーホルダー 本体サイズ（約）H48×W38mm／1200円（税込）
・Tシャツ サイズ：S・M・L・XL・2XL／4500円（税込）
・フェイスタオル サイズ（約）340×800ｍｍ ／ 2500円（税込）
・ミニタオル3枚組セット 本体サイズ（約）160×160mm／1800円（税込）
・マルチ巾着 サイズ（約）190×190ｍｍ／1200円（税込）
・不織布バッグ サイズ（約）390×390×190ｍｍ／ 1000円（税込）
・お守り根付け 本体サイズ（約）5×40×60mm／1000円（税込）
・ジェットストリーム4＆1 バリエーション：ピンク・ホワイト／2000円（税込）
・クリアファイル3枚セット サイズ（約）H310×W220mm／1100円（税込）
・ぷにぷにシール 全21ピース／800円（税込）
・ホログラムステッカー ブラインド仕様・全6種／700円（税込）
・立体ラバーマグネット 本体サイズ（約）72×72ｍｍ／1200円（税込）
・ピンバッジ 本体サイズ（約）32×39ｍｍ／1100円（税込）
・マグカップ 材質：陶磁器製／2000円（税込）
・キューブパズル（ケース入り） サイズ（約）57×57×57ｍｍ／1700円（税込）
・キューブパズルキーホルダー 本体サイズ（約）35×35×35ｍｍ／1000円（税込）
セレッソ大阪公式オンラインストア 9月26日（金）午後6時より販売開始
CEREZO STORE（大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1）
