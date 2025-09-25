本田翼、“ファミから”頬張るプライベート動画にファン衝撃「ファミマの前に本田翼がいるって…誰も思わないですよ」
俳優の本田翼（33）が23日、自身のインスタグラムを更新。「ファミから」を頬張るプライベートな姿を公開した。
【動画】「美味しそうな顔するのが好き」ファミマ前でファミから頬張る本田翼
本田は「ファミからがおいしすぎた日」とつづり動画を投稿。動画ではファミリーマートの前で「知ってる？ファミから。あ、知らない？」と撮影者に話しかけ、塩味の「ファミから」を一口食べて満面の笑みを見せている。
その後、おいしかったのか笑顔でOKポーズをして、無言のままカメラの外へと去っていった。
プライベート感満載の動画に、ファンからは「食べた時に美味しそうな顔するのが好き」「ファミマの前に本田翼がいるって…誰も思わないですよ」「ファミチキも美味しいけど、食べてる翼ちゃんも可愛い」などの反響が寄せられている。
