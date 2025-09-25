KISS OF LIFE、日本デビュー＆ツアー決定 日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』11・5リリース
多国籍ガールズグループ・KISS OF LIFEが、日本初のミニアルバム『TOKYO MISSION START』を11月5日に発売し、日本デビューすることを発表した。
KISS OF LIFEは、2023年7月に韓国でデビュー。ジュリー、ナッティ、ベル、ハヌルによる多国籍グループで、スキルと音楽性の高さで話題を呼び、日本でも注目を集める実力派アーティストだ。日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』で「日本コロムビア」より日本デビューする。
『TOKYO MISSION START』というアルバムタイトルには、日本活動を開始するKISS OF LIFEの力強い決意や熱意が込められている。CDは8枚のトレーディングカードがセットされたTYPE-AとTYPE-B、トレカケース付きのコロムビアミュージックショップ盤、通常盤の全4形態でリリースされる。また、ミニアルバムの発売を記念して12月27日、28日の2日間にわたって、東京でリリースイベントの開催も決定。リリースイベントではサイン会やメンバーと2ショット写真撮影などが予定され、KISSY（ファンネーム）と交流する機会も設けられている。
さらに、日本ツアー『KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]』の開催が決定。福岡サンパレス公演を皮切りに、大阪グランキューブ、東京ガーデンシアターで公演が予定されている。
