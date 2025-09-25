花角知事は25日朝の会見で、30日から始まる9月県議会に提出する約70億円の今年度補正予算案を発表しました。補正額は68億3900万円で、物価高騰などに対応するものです。



酒米の高騰を受け、県産米を使う酒蔵に対する購入費用の補助として3億6700万円。佐渡総合病院の放射線治療終了を受け、島外に通院するがん患者に対する交通費の補助として208万円をそれぞれ補助します。



■花角英世知事

「離島について言えば(島外へは)自分の足では動けないので、結局 船が必要になる。(患者にとって)時間とコストがかかるという中で、佐渡市と一緒に支援していく。」



また、クマ被害への対策として市町村が防御用具を購入する費用なども計上します。

9月県議会は30日に開会し、予算案は10月21日に採決される見通しです。