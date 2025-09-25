音楽デュオ「バブルガム・ブラザーズ」のBro.KORN（ブラザー・コーン、69）が24日放送おTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。病気でやらなくなったことを明かす場面があった。

この日は30年来の仲だというタレントの神田うのとともに出演。コーンは23年8月に乳がんを公表。抗がん剤などの治療を経て、昨年1月に左胸乳房切除術を受けた。同年3月には復活ライブを開催した。

神田から「トレーニングとかしてる？」と聞かれたコーンは「トレーニング、今やってなくて。病気してたから」と告白。「昔は、パーソナルトレーニングで、ダンベルとかやってて。今はボーリング。今日も実はさっき8ゲームやってきたばっかり」と話した。

コーンはかつてボーリングのプロテストを受けたほどの腕前。「2年間病気でやってなかったんだけど、この前258を出して、ちょっと戻ってきた」と話した。

体調も戻り、「お酒もやっと飲めるようになりました」という。「昔みたいにバカ飲みはできないですけどね。本当においしいお酒って酔わない」と話した。