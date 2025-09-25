「未来のレモンサワー」乾杯イベントで、2つのギネス世界記録を達成
アサヒビールは9月18日、イベント「ギネス世界記録に挑戦！5000の個性が奏でる世界一の乾杯」において、ギネス世界記録2冠を達成した。
ギネス世界記録2冠を達成
同イベントは、「LaLa arena TOKYO-BAY」と「梅田スカイビル ステラホール」の2カ所で開催。9月24日から、RTD『未来のレモンサワー』を全国で数量限定発売することを記念して、動画クリエイターのHIKAKINさん、はじめしゃちょーさんが登壇するメイン会場の来場者と、デカキンさんが登壇するサテライト会場をつなぎ、合計2,810名による同時乾杯を実施した。
メイン会場乾杯の様子
これにより、"同時に飲料缶を開けた最多人数"と、"オンラインと単一会場で同時に乾杯した最多人数"というタイトルでギネス世界記録を達成した。
