「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２４日、フェニックス）

ドジャース・佐々木朗希投手が３−１の七回に２番手で登板し、１回を三者凡退に抑えた。１３球を投げ２三振を奪った。

佐々木のメジャー登板は５月９日・ダイヤモンドバックス戦以来で、１３８日ぶり。

先発のスネルは６回５安打１失点で降板。佐々木は七回のドジャースの攻撃中にブルペンで準備を開始し、大谷の一ゴロ併殺打で攻撃が終わると、駆け足でマウンドへ向かった。

先頭の６番・マッキャンへの初球は９９・１マイル（１５９・５キロ）を計測。２球目で三ゴロに仕留めた。続くタワは９９・１マイルの速球で見逃し三振。最後のバルガスには１００マイルに迫る速球を連発。最後は９９・５マイル（１６０・１キロ）で空振り三振に仕留めた。この日の最速は９９・８マイル（１６０・８キロ）だった。

三者凡退にロバーツ監督も拍手。ベンチに戻ってきた佐々木とがっちりと握手した。

佐々木は日本でのロッテ時代に計６４試合に登板したがすべて先発。２軍戦やオープン戦でもリリーフ登板はなかった。

佐々木は５月９日のダイヤモンドバックス戦登板後、右肩インピンジメント症候群のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。この日、戦列に復帰した。

佐々木は治療やリハビリをへて８月１４日から３Ａで調整。今月２１日まで先発で５試合、リリーフで２試合に投げ、１勝１敗、防御率６・１０の成績を残した。９日の試合では渡米後最速の１６１・９キロを計測。同１８日と２１日の試合では中継ぎで登板し、いずれも無失点に抑えた。

ロバーツ監督は２３日に「中継ぎとして投げる」とメジャー復帰後の役割を明言。この日の試合前は起用法にも言及し、勝ちパターンでの登板も示唆していた。