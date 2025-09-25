人気コメディアン、ジミー・キンメル氏の番組が再開された/Randy Holmes/Disney/Getty Images

（ＣＮＮ）米人気コメディアン、ジミー・キンメル氏の長寿トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ！」の放送が再開され、再開後の最初のエピソードは、一部の市場で放送されなかったにもかかわらず、テレビ放送で平均６３０万人の視聴者を獲得した。これは番組の通常のテレビ視聴者の３倍超に相当する。

ＡＢＣテレビは２４日、広告主が重要視する１９〜４９歳の視聴者層では、番組が「１０年あまりにわたる定期放送エピソードの中で最高の視聴者」を記録したと明らかにした。

ユーチューブでは１時間あたり１００万以上の再生回数を記録した。ＡＢＣテレビやユーチューブ、ＳＮＳを含めると、キンメル氏の米国における言論の自由に関する独白は、数千万人に届いており、視聴回数は今も増えている。

予備的なニールセンによる視聴者数はオンデマンド視聴が集計されればさらに増えるとみられており、一部の系列局では番組が放映されなかったことで、さらに注目に値しそうだ。

全米のＡＢＣ系列局のうちネクスターとシンクレアの大手２社は引き続き番組を放送していない。この２社は米国のテレビ視聴世帯の約２３％をカバーしている。

それでも好奇心を持った視聴者はユーチューブなどで、番組を視聴したとみられる。今回の番組の動画は、ユーチューブで１５００万回以上再生されており、キンメル氏にとって、ユーチューブで最も視聴されたものとなった。

これまでキンメル氏のユーチューブ上で最も視聴された動画は、８年前に息子の心臓病を涙ながらに明かした時のものだった。