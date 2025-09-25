Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤òºî¤ë¤Î¤Ë¡Ö10Ëü±ß¡×¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÈñÍÑ¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ÎºîÀ®¤òÀìÌç²È¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÈñÍÑ
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤Ç°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤òµ¤¹½ñÎà¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÉ¬¤ººîÀ®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¸À¤Ã¤¿¡×¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤âºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ÎºîÀ®¤ÏÊÛ¸î»Î¤ä»ÊË¡½ñ»Î¡¦ÀÇÍý»Î¡¦¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Ê¤É¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈñÍÑÁê¾ì¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ÎºîÀ®¤ò°ÍÍê¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÊó½·¤Ï¡Ö1ÄÌ¤Ë¤Ä¤1Ëü±ß～¡×¤Ç¤¹¡£ºâ»º²Á³Û¤Î0.05¡óÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿°ä»º¤¬5000Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤ÏÌó2Ëü5000±ß¤Ç¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¤ËºîÀ®¤ò°ÍÍê¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈñÍÑ¤Ï¹â¤á¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤ëÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Ç¤Ï10Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÊË¡½ñ»Î¤ÈÊÛ¸î»Î¤Ç¤Ï°ÍÍê¤Ç¤¤ëÁêÂ³¼êÂ³¤¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Û¤«¤Ë¤â°ÍÍê¤·¤¿¤¤¼êÂ³¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁª¤Ö¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âºîÀ®¤Ç¤¤ë¡©
º£²ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÈñÍÑ¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ÏÀìÌç²È¤Ë°ÍÍê¤»¤º¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Î®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¸ÍÀÒ¤«¤é¿äÄêÁêÂ³¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¸ÍÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÁêÂ³¿Í¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£³ÆÁêÂ³¿Í¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ò·è¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Îºâ»º¤ÈÉéºÄ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£É¬Í×½ñÎà¤ò¼ý½¸¤·¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ÎºîÀ®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤ÇºîÀ®¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ä°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÉ¾²Á¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤ÉÉ¬Í×½ñÎà¤Î¼ý½¸¤Ë¤«¤«¤ë¿ôÀé±ßÄøÅÙ¤Î¤ß¤ÇºÑ¤à¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ò¼«Ê¬¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ò¼«Ê¬¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ø¤Î°ÍÍêÈñÍÑ¤ò¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Î°ÍÍê¤¬É¬Í×¤ÇÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÂÐ±þ¤·¤¿Êý¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀìÌç²È¤Ë°ÍÍê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Âè»°¼Ô¤ËÁêÂ³¤Î¾ÜºÙ¤òÃÎ¤é¤ì¤º¤ËºÑ¤àÅÀ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢ÁêÂ³¿Í¤äÁêÂ³ºâ»º¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ï³¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Àµ³Î¤ËÄ´ºº¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¤ä¤êÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢É¬Í×½ñÎà¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ê´Ö¤ä»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Û¤«¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¹âÎð¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢½ñÎà¼ý½¸¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤âºîÀ®¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ÎºîÀ®¤òÀìÌç²È¤Ë°ÍÍê¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤È10Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡ÖÈñÍÑ¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇºîÀ®¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤âºîÀ®²ÄÇ½¤Ç¡¢É¬Í×½ñÎà¤Î¼èÆÀÈñÍÑ¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¿ôÀé±ßÄøÅÙ¤ÇºÑ¤à¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁêÂ³¿Í¤äºâ»º¤ËÏ³¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¶¨µÄ¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹É¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¡¢¼ê´Ö¤ä»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Ë¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô : FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー