江崎グリコ、牛乳商品の賞味期限を2日間延長/2025年9月27日製造分から適用

江崎グリコは、牛乳商品の賞味期限を2日間延長し、製造日より14日から製造日より16日へ変更する。新たな賞味期限は、2025年9月27日製造分から適用される。

品質検証の結果、これまでよりも長い賞味期限を安全に保証できることが確認されたため、実施するもの。これにより、利便性向上とともに食品ロス削減への貢献もめざす。

〈対象商品一覧〉

◆グリコ牛乳(1000ml/200ml)

※九州エリア限定販売

江崎グリコ グリコ牛乳(1000ml/200ml)

◆グリコJA牛乳さが生まれ(1000ml/200ml)

※九州エリア限定販売

江崎グリコ グリコJA牛乳さが生まれ(1000ml/200ml)

◆那須高原特選牛乳(1000ml/180ml)

※東北･関東･甲信越･静岡エリア限定販売

江崎グリコ 那須高原特選牛乳(1000ml/180ml)

◆信州高原特選牛乳(1000ml/500ml/180ml)

※中部･関西エリア限定販売

江崎グリコ 信州高原特選牛乳(1000ml/500ml/180ml)

◆阿蘇高原特選牛乳(1000ml/500ml/180ml)

※九州エリア限定販売

江崎グリコ 阿蘇高原特選牛乳(1000ml/500ml/180ml)

【賞味期限の変更】

変更前:製造日より14日

変更後:製造日より16日

【適用日】

2025年9月27日製造分から

※パッケージデザイン、内容量、成分等の変更はない。

