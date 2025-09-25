お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおと富澤たけし、タレントの高嶋ちさ子、アイドルグループ「ＮＥＷＳ」の加藤シゲアキが２５日、都内で行われた「ＴＯＫＹＯ ＤＲＥＡＭ ＰＡＲＫコンテンツ発表会」に出席した。

「ＴＯＫＹＯ ＤＲＥＡＭ ＰＡＲＫ」（２０２６年３月２７日開業）は、テレビ朝日が建設を進める複合型エンタテインメント施設。多目的ホールや劇場などが設置され、オープニングアンバサダーに「サンドウィッチマン」と高嶋が就任した。

また、「ＥＸシアター有明」のこけら落とし公演として上演されるのは、作家としても活躍する加藤が、原作・脚本・クリエイティブ・プロデューサーを務める舞台「ＡｍｂｅｒＳ―アンバース―」だ。

Ｗ主演を「なにわ男子」の大橋和也と「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の寺西拓人が務めることも決定。キャスティングした加藤は「２人は全然違うタイプ。作品の奥行きを、彼らが魅力的にお芝居してくれるんじゃないか」と期待を込めた。

高嶋が「てら（寺西）の大ファン。３度の飯より好き」と喜ぶと、加藤は「書いている段階では、まだ誰にするか決めてなくてオーディションを見て、彼ならピッタリなんじゃないか」と思ったそう。

そこで加藤は、寺西と２人で食事に出かけ提案。「口説き落とさないといけないので、寺西が好きなものを調べまして。貝類が好きだということで、お寿司屋さん的な感じの貝が多めに出そうなお店に行きました」と語った。

最後には「こういうこともやるのか、クリエイティブ・プロデューサーって！」と率直な気持ちを明かし、笑いを誘った。