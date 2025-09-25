【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ

達成電器ブースに、アーケード筐体「VIEWLIX（ビュウリックス）」のミニ版プロトタイプが置かれている。

「VIEWLIX」は、タイトーが2007年に発売したアーケード筐体。今回展示されているのはプロトタイプで、名称は「VIEWLIX LITE（仮称）」。オリジナル機同様に、液晶ディスプレイと4個のスピーカーが搭載される。

また画面部分は押し込むことで、縦画面・横画面の変更が可能。本来の筐体と同じような使い方が簡易的にできるようになっている。デモではSteam版の「レイストーム」（「Ray’z Arcade Chronology」収録）が実際にプレイできる。

今回のデモ機はプロトタイプということで、今後体験者の反応などを見ながら製品化を目指すという。機会があれば、ぜひ自らの手で遊んでいただきたい。

画面部分は縦横90度の回転が可能となっている

ブースに置かれた案内