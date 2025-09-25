今夏に急逝した韓国女性歌手の“最後の声”　所属デュオが公式ラストシングルを電撃リリースへ

韓国女性R&BデュオAs Oneの公式ラストシングル『ただあなたを愛しているだけ』が、9月30日に配信される。

【写真】今夏、46歳で急逝の女性歌手

8月にメンバーのイ・ミンさんが急逝したAs Oneの所属事務所BRANDNEW MUSICは25日午後、公式SNSで新曲のアートワークを公開。イ・ミンさんの最後の歌声が収録されたシングルの発売を知らせた。

公開されたカバーアートは、イ・ミンさんの長年の友人である歌手リサが自ら描いたもの。紫色の蝶とともに「あなたがいる場所がどこであれ、幸せでありますように」というメッセージが添えられている。特にイ・ミンさんの葬儀の日、仲間たちが涙の中で目にした「紫色の蝶」のエピソードが背景に込められており、見る者の胸を打つ仕上がりとなっている。

また、メンバーのクリスタルはアートワーク公開とともに「私たちの始まりから今日まで、いつもそばで温かな光となってくださったファンの皆さん。皆さんのおかげでAs Oneという名前で夢の旅を歩むことができました。愛と応援、そして音楽を通じて私たちはいつも一つだったことを大切に心に刻みます」とメッセージを寄せた。

（写真提供＝BRANDNEW MUSIC）新曲のアートワーク

（写真提供＝BRANDNEW MUSIC）As One。イ・ミンさん（左）とクリスタル

BRANDNEW MUSICは、今回の楽曲収益の一部をイ・ミンさんが生前支援を続けていた動物保護団体に寄付する予定であることも明かし、「多くの方々が音楽を通してAs Oneを長く記憶し、心に残してくださることを願う」とコメントした。

As Oneのラストシングル『ただあなたを愛しているだけ』は、9月30日18時より各種音楽配信サイトで正式公開される予定だ。